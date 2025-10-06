El próximo 21 de octubre se estrenará “Esquizofrenia”, la nueva propuesta escénica de Alexander Rodríguez, que aborda con crudeza y sensibilidad los efectos del abuso, la enfermedad mental y la indiferencia social en el país.

La historia gira en torno a Ignacio, un hombre marcado por la violencia y el abandono, que encuentra en el mar un refugio simbólico para liberar los recuerdos que lo atormentan. Pero su búsqueda de paz revela una verdad perturbadora: Ignacio es un asesino. A través de su confesión, el público es testigo del colapso de una mente fragmentada por el dolor y la falta de atención.

“Esquizofrenia no busca justificar, sino comprender. Queremos que el público entienda las capas de dolor y abandono que pueden arrastrar a alguien a la desesperación y la violencia”, explica Rodríguez, quien combina teatro, música y movimiento para sumergir al espectador en la mente del protagonista.

El elenco está conformado por Víctor Lucana, Linda García, Fernando Capitán, Alexander Rodríguez y Sonia Chávez, con dirección de movimiento de Linda García y piano en vivo de Eduardo Zapata. La producción está a cargo de Telón Mestizo y Vangu Compañía Escénica, bajo la producción ejecutiva de Víctor Lucana.

La obra invita a reflexionar sobre el abandono estructural de la salud mental en el Perú y los límites de la violencia. “El teatro nos permite escuchar lo que por años fue silenciado. Agitar conciencias es nuestro propósito”, añade el director.

Funciones y entradas: