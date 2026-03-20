Actualmente, las distracciones escritas son pasatiempos clásicos que han resistido el paso del tiempo; y los crucigramas son ingeniosas cuadrículas de letras y palabras que han cautivado a generaciones enteras, desafiando mentes y despertando la curiosidad por el conocimiento y la difusión de saberes.

Por ello, diario Correo te ofrece gratis un encarte de entretenimiento, donde el reto de palabras pondrá a prueba tu ingenio, con los crucigramas de las ediciones 15 y 16 producida por “Otro Rollo”, para todos los lectores, al comprar su diario, este domingo 22 de marzo.

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MUY ÚTIL

Este suplemento “Crucimanía” podrá ser compartido por toda la familia, quienes podrán resolver los crucigramas, además, en la última página podrá descubrir un mundo lleno de creatividad y versatilidad, que solo diario Correo te puede ofrecer.

Detrás de estos acertijos, la mente se agiliza y los crucigramistas han dedicado su tiempo e intelecto a mantener con vida un pasatiempo que, gracias a ellos, ha logrado sobreponerse ante toda adversidad.

Resolver crucigramas es un ejercicio mental que mantiene el cerebro activo, mejora la memoria a corto y largo plazo, y aumenta el vocabulario. Además, reduce el estrés al funcionar como terapia de concentración.