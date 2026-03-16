Diversos colectivos y artistas locales serán parte del II Encuentro del Festival de Teatro Piurano que busca fortalecer la creación, el encuentro y la difusión cultural en Piura a través del arte escénico.

Estos encuentros se realizarán hasta el 30 de marzo en la residencia cultural Espace Liberté de la Alianza Francesa, organizado por el Proyecto Cultural Pascal y Julián, teniendo el apoyo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, que se suma a esta gran celebración del arte escénico en nuestra región.

PUEDES VER: Piura: La filigrana cataquense brilló en el IV Concurso “HilArte”

PARTICIPANTES

Serán 28 teatristas que han sido seleccionados. Ellos son Yessenia Lazo, Hilda Tovar Miski, Pascal y Julián, Club de Arte y Cultura Francois Vallaeys, Esfora Piura, Nerit Olaya, Parada Alterna, Chumbeque Produciones, Teatrupas, Pares Teatro, Fina Estampa y el Show Happy Kids.

Además los grupos: Creativa Studio, Recicla2, Elenco Marcel Marceau, Coro Lacrimosa, Pequeña Compañía, Jueves de Commedia, Insolente Popurri, Carta Pared, Teatrofía, Yupi Teatro, Salto al Vacío + Dojo Gestual, Asociación Minerva, Dakota Show, Jomira Cristell, Ataraxia + Bagnaq, Carla Hellen y Arturo Rufino.