Con gran éxito se desarrolló el IV Concurso distrital de Joyería y Orfebrería “HilArte”, que organizó la comuna de Catacaos, buscando revalorar el arte de la filigrana de plata, considerada Patrimonio Cultural de la Nación.

Este evento se realizó dentro del marco del Mes del Artesano, donde 20 piezas elaboradas por artesanos jóvenes y adultos del distrito de la Heroica Villa demostraron la creatividad, maestría y tradición que caracteriza a nuestra reconocida filigrana.

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LOS GANADORES

Luego de arduo trabajo, el jurado calificador, conformado por cinco personalidades del arte, diseño y orfebrería, tras evaluar los criterios como creatividad, originalidad, diseño, ejecución técnica y acabado, dieron a conocer las piezas ganadoras.

El primer lugar se lo adjudicó el orfebre Segundo Armando Ramos Ipanaqué, con su obra “Innovador de Joyas – Hermosa para una reina”, de una bella corona en filigrana.

El segundo lugar fue para la obra “Génesis – Iglesia de Catacaos - Un fuego que arde en plata” cuyo autor fue José Jesús Sullón Aguirre, dejando más atrás la obra representativa de un chilalo “Loddigesia – Canto de Filigrana” del artista José Benjamín Fernández Aguirre.

Ellos se llevaron premios de S/7,000, S/5,000 y S/ 3,000 respectivamente, que les serán entregados en la ceremonia de premiación a llevarse a cabo el jueves 19 de marzo en la Plaza de Armas en el marco de la celebración del Día del Artesano Peruano.

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EXHIBICIÓN

Durante la premiación se realizará una exposición con todas las piezas participantes, brindando al público la oportunidad de apreciar el talento, la creatividad y la tradición que mantienen viva la filigrana cataquense.

Cabe resaltar que participaron joyeros desde los 23 hasta los 90 años, concurso que tuvo como objetivo incentivar el diseño, la técnica tradicional de la filigrana, en sus diferentes usos.

El alcalde Johnny Cruz señaló que se va a institucionalizar dicho concurso, para preservar e impulsar el arte de la filigrana de plata y oro entre los orfebres, evento que fue impulsado por el joyero Víctor Yarlequé Espinoza, Personalidad Meritoria de la Cultura..