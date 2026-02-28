La feria Costa Viva, organizada por la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Piura (Dircetur), se inauguró con la participación de artesanos de Paita, Colán, Sechura y Máncora.

En el MallPlaza, los artesanos estarán hasta el domingo de 10.00 a.m. a 10.00 p.m. con sus novedosos trabajos. El público podrá apreciar y adquirir flores de escamas, billeteras de piel de cabrillón y corvina, artículos decorativos.

También encontrarán tejidos en algodón, además de collares, pulseras y dijes marinos. Con la inauguración de esta feria, se inicia el mes de reconocimiento y celebración a los artesanos regionales.

PUEDES VER: Sashichiro Ramos Ijiri: un experto en el arte del burilado en Piura

ACTIVIDADES

Durante la ceremonia, Elmer Mechato Alcas, director de Dircetur recordó que hasta el 2025 se formalizaron 6,650 artesanos y este año el trabajo continuará. Mañana domingo .se efectuará el izamiento del pabellón nacional en el parque Luis Montero de Castilla.

En las diferentes localidades de la región se efectuarán exposiciones, talleres vivenciales, demostraciones textiles, capacitaciones, press tour, ferias, presentación oficial de catálogos, así como encuentros regionales, talleres participativos, desfiles y ceremonias de reconocimiento.

El 19 de marzo se celebra a San José, patrono de los artesanos y, por ello, ese es el día central de todas las actividades en honor a todos estos hombres y mujeres que demuestran la variedad de la riqueza local.