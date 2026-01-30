La promoción del encarte con su sopa de letras sigue adelante. Esta semana, Diario Correo de Piura ofrecerá un suplemento que hará disfrutar a niños, jóvenes y adultos, que lo recibirán totalmente gratis este domingo 1 de febrero.

Resolviendo este entretenimiento, se comenzará a mejorar la ortografía y usará nuevas palabras. Un juego útil para los niños en edad escolar, ya que puede ayudar a reforzar las habilidades lingüísticas que están aprendiendo.

El encarte tiene 24 páginas, con 15 sopa de letras normales y en la página centra uno gigante para ser llenado en familia y así buscar estimular la imaginación, descubriendo palabras escondidas.

Puede ser compartida en casa. Basta adquirir el Diario Correo en los quioscos más cercanos para recibir gratis el encarte. No se venderá por separado de la edición.

MIRA ESTO: Mañana reclame gratis su sopa de letras para toda la familia

DEBE SABER

La sopa de letras es uno de los juegos más elegidos y no sólo es aliado para los momentos de ocio. Este rompecabezas de palabras los encuentras en periódicos, revistas y ofrece beneficios sorprendentes para la salud.

Por todas estas razones es aconsejable incorporar este juego a la rutina diaria. Por ello, al tener en tus manos tu encarte, podrás dar rienda suelta a solucionarlo, buscando palabras en forma diagonal, vertical u horizontal. Este domingo reclámelo gratis.