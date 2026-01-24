Un suplemento de pasatiempo que busca estimular la imaginación, descubriendo palabras escondidas, regala mañana nuestro matutino a todos los lectores

Es un encarte de 24 páginas con mucho entretenimiento para ser compartidas en casa junto a toda la familia y solo basta adquirir el Diario Correo en los quioscos más cercanos para recibir gratis el encarte. No se venderá por separado de la edición.

Al tener en tus manos tu encarte, podrás dar rienda suelta a solucionarlo, buscando palabras, pensando de una manera crítica y analizando las letras y palabras presentes

BENEFICIOS

Sólo hay que reforzar la concentración y enfocarse en el objetivo del juego, que al final será sentirse complacido de haberlo logrado.

Y es que la sopa de letras aporta múltiples beneficios a nivel emocional, estimula áreas del cerebro relacionadas con la memoria, la concentración y la rapidez mental.

Lo más importante es saber que quien resuelva a diario sopa de letras comenzará a mejorar su ortografía y usará nuevas palabras. Un juego especialmente útil para los niños en edad escolar, ya que puede ayudar a reforzar las habilidades lingüísticas que están aprendiendo.

Pero también está diseñado para jóvenes y adultos mayores, que tendrán un aliciente de poder resolverlos más fácilmente.

Cabe señalar que normalmente este encarte tiene un precio de un sol cada edición, pero este domingo 25 se entregará de manera gratuita para todos nuestros lectores.