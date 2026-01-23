A pedido de nuestros lectores, este domingo volvemos a entregar totalmente gratis un encarte de las Sopas de Letras, que sorprenderá a todos, en su suplemento especial y sin costo adicional.

Será un suplemento de entretenimiento de 24 páginas que nos regala Diario Correo de Piura, y está diseñado exclusivamente para el público de nuestra región, buscando estimular la imaginación, el cerebro y compartirlo con la familia.

DIVERSIÓN

Y es que resolver sopas de letras es beneficioso tanto para niños, jóvenes o adultos, porque ejercita la mente, mejora la memoria, la concentración y nos da agilidad mental, mientras amplía el vocabulario, la ortografía y despierta tu creatividad.

Además de desarrollar el pensamiento lógico y la capacidad de identificar patrones, es una actividad relajante y útil para la rehabilitación cognitiva, todo esto sin necesidad de pantallas, con solo optar por un lápiz o lapicero para resolverlo.

Los lectores de diario Correo podrán descubrir palabras escondidas, ejercitando la mente con este entretenido pasatiempo. Serán 15 sopas de letras con 25 palabras por cada tema y además contiene un sopa de letras gigante.

Cabe resaltar que este pasatiempo consiste en encontrar ciertas palabras dentro de un cuadro compuesto de letras aparentemente desordenadas y sin sentido, enlazándolas de manera horizontal, vertical o diagonal. El resultado se obtiene gracias a la concentración, conocimiento o experiencia que se tenga.

GRATIS

Este encarte de 24 páginas vendrá junto con la edición de nuestro matutino de este domingo 25 y lo pueden adquirir a primeras horas en los quioscos más cercanos, aporte dado para enriquecer la experiencia literaria entre los lectores, amantes de la buena lectura.

Cabe resaltar que dicho cuadernillo es presentado impreso en papel periódico y con una presentación especial, bien ilustrado y a todo color, además en las últimas páginas viene el solucionario de los temas resueltos.

Así que este domingo corre a tu quiosco más cercano para adquirir tu diario y descubre la emoción de jugar y aprender, ya que viene en un material elaborado con un formato fresco completamente accesible.