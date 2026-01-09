La Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el apoyo de la Gerencia de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores, presenta el libro “El Osario de Miraflores”, del investigador José Carlos Juárez Espejo, dentro de la serie de libros de investigación del Fondo Editorial municipal, el próximo lunes 12 de enero en el Museo Andrés A. Cáceres del Santuario Patriótico Reducto N° 2 de Miraflores (calle Ramón Ribeyro 490), a las 6:00 p.m.

Participan como comentaristas Óscar Ferreyra Hare, Director del Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, el Gral. Juan Urbano Revilla, Presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, Juan Carlos Oganes Oblitas, director de la película “Gloria del Pacífico”, Rosario Shinki Higa, Gerente de Cultura de la Municipalidad de Miraflores y Miguel Molinari Portal, representante de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. El ingreso es libre (aforo limitado).

La obra “El Osario de Miraflores” es una obra dedicada no solo a la representación de un vestigio arquitectónico más, donde descansan los restos anónimos de combatientes del siglo XIX. Este lugar se convierte en una sinergia entre la memoria, la identidad y la historia nacional. A lo largo del texto, su autor demuestra una rigurosidad metodológica y sensibilidad histórica que son dignas de admirar. Su investigación cumple una función doble, de un lado, reconstituye con solvencia académica la génesis, evolución y desaparición de este espacio de memoria; de otro lado, interpela a las generaciones contemporáneas sobre su rol en la custodia histórica.

“En las páginas de este libro, su autor nos recuerda que la construcción del osario, fue, en sí misma, un acto de resistencia cultural. En una Lima todavía herida por la ocupación chilena, ciudadanos, artesanos, reservistas sobrevivientes y autoridades municipales convergieron en la necesidad de crear un símbolo material que enfrentara el olvido”, señala el historiador Emilio Rosario, en la introducción de la obra.