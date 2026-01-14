La cocina peruana sigue conquistando espacios dentro y fuera del país, no solo desde la gastronomía sino también desde el cine. Este sábado 24 de enero se estrenará en Lima el documental Bunka significa cultura, una producción que explora cómo la cocina nikkei ha trascendido la fusión para convertirse en una expresión cultural viva.

La proyección se realizará en el Movie Time Premium y contará, al finalizar, con un conversatorio junto al director y los protagonistas del filme.

Cocina nikkei más allá de la fusión

Dirigido por el cineasta peruano Omar Young, el documental fue filmado en Perú y Japón y producido en Estados Unidos por Creative Film Vision.

La película retrata cómo la cocina peruano-japonesa —conocida como nikkei— se ha consolidado como un espacio de identidad, memoria y diversidad cultural, a través de las historias personales de chefs que hoy la representan en el Perú.

Entre los participantes destacan Hajime Kasuga, Bruno Nakandakari, Carlos Yanahura y Mayra Flores, quienes comparten sus vivencias y el vínculo emocional que los une a esta cocina.

Una producción con sello peruano

“Los peruanos amamos nuestra comida y en esta película la cocina nikkei es una vía para entender nuestra identidad y diversidad cultural”, señaló Omar Young. Para la realización del documental, el director trabajó además con artistas peruanos nikkei encargados de las ilustraciones, escenificaciones y la musicalización del filme.

El enfoque del documental prioriza las emociones y la experiencia personal de sus protagonistas, conectando la cocina con la historia migratoria y cultural del Perú.

Reconocimiento internacional previo

“Bunka significa cultura” ya fue estrenado en Tokio y en otras cinco ciudades de Japón. Además, tuvo una exhibición especial en la Embajada del Perú en Japón y formó parte de la programación del K’s Cinema, reconocido espacio del cine independiente japonés.

El documental también integró la Festival de Cine Peruano en Japón, consolidando su recorrido internacional antes de llegar a las salas peruanas.

Exhibiciones en Perú y el extranjero

Tras su estreno en Lima, “Bunka” continuará proyectándose en el Perú y en el extranjero a lo largo del 2026, ampliando su alcance a nuevos públicos interesados en la gastronomía, la cultura y la identidad peruana.