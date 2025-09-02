El próximo viernes 5 de septiembre se estrenará Cenizas, un espectáculo musical escrito por Eduardo Adrianzén y dirigido por Alberto Ísola, que propone un viaje entre el teatro, el bolero y la memoria. La temporada se llevará a cabo en el Auditorio Británico de Miraflores hasta el 29 de septiembre.

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Irene Eyzaguirre, Álvaro Pajares y Pepe Bárcenas, quienes darán vida a una historia cargada de nostalgia, música y confesiones íntimas.

Una historia entre música y recuerdos

La obra transcurre en un antiguo bar abandonado donde un pianista solitario revive memorias y canciones del pasado. En medio de esta atmósfera, aparece una enigmática mujer que encarna el espíritu de los boleros —o quizá a la propia muerte— y que lo llevará a explorar amores, dolores y secretos ocultos.

“Cenizas parte de nuestro amor en común por los boleros clásicos de los años 40 y 50, que son parte del acervo cultural latinoamericano. Quienes los conozcan volverán a disfrutarlos, y quienes no, descubrirán un universo fascinante”, señaló el director Alberto Ísola.

Fechas, horarios y entradas

Las funciones se realizarán viernes, sábados y lunes a las 8:30 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. en el Auditorio Británico (Bellavista 531, Miraflores).

Las entradas están disponibles en Joinnus con precios en preventa hasta el 4 de septiembre:

Público general: S/ 40.00

Ficha técnica