El Británico Cultural inaugura este 13 de agosto la exposición “Algo más cerca de la verdad: Paisaje peruano de Londres a Lima”, una selección de acuarelas galardonadas en las 30 ediciones del Concurso de Acuarela premio John Constable. Tras su exitosa presentación en Londres durante mayo y junio, la muestra llega a la galería John Harriman (Miraflores) con ingreso libre hasta el 28 de setiembre.

A lo largo de tres décadas, el certamen ha convertido a la acuarela en un vehículo para retratar y reinterpretar el paisaje peruano. Si bien en sus primeras ediciones predominaban las vistas tradicionales —cordilleras, valles y pueblos andinos—, con el tiempo surgieron lenguajes visuales más diversos, como paisajes urbanos y composiciones simbólicas y conceptuales, que han expandido los límites del género.

La exhibición permite apreciar la riqueza técnica y la capacidad de los artistas para dialogar con su entorno, mostrando al Perú como un territorio en constante transformación. Entre los autores presentes se encuentran Guzmán Emilio Huanca, Sebastián Andi Díaz Banda y Ricardo Córdova Farfán, cuyas obras reflejan la carga emotiva y la perspectiva única de cada región.

“Con estas acuarelas observamos una evolución cronológica en la técnica e interpretación del paisaje peruano. Son creaciones con la mirada particular de cada artista según el paisaje que los rodea”, comentó Sol Toledo, jefa de galerías del BRITÁNICO Cultural.

Creado en 1977, el Concurso de Acuarela premio John Constable honra el legado del célebre paisajista inglés y busca fortalecer los lazos culturales entre Perú y Reino Unido, promoviendo la práctica de la acuarela en el país.

