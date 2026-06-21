El Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores alberga la exposición benéfica “Hipérboles, Celebridades y Quimeras”, muestra individual del artista peruano Diego González Tovar, cuya obra destaca por su fuerza expresiva y por transmitir un mensaje de inclusión, resiliencia y superación.

La exhibición reúne cerca de cincuenta piezas realizadas en distintos formatos y técnicas, organizadas en tres ejes temáticos: Hipérboles, Celebridades y Quimeras. El recorrido permite apreciar un lenguaje visual propio y una reinterpretación personal de personajes y referentes artísticos.

Un artista con una trayectoria consolidada

Diego González Tovar, artista peruano con síndrome de Down, ha desarrollado una destacada trayectoria en el dibujo y la pintura. Sus trabajos han sido presentados en espacios culturales como el Museo de la Nación, el Museo Casa José Carlos Mariátegui, la Biblioteca Nacional del Perú y la Academia de Bellas Artes del Cusco.

Asimismo, sus obras forman parte de las colecciones del Museo del Grabado ICPNA y de diversas colecciones privadas.

El curador de la muestra, Álvaro Roca Rey, resaltó que el artista desarrolla una propuesta caracterizada por una gran libertad creativa, ajena a convencionalismos y tendencias.

Según explicó, la obra de González Tovar puede inscribirse dentro del denominado Outsider Art o arte marginal, corriente integrada por creadores autodidactas cuya producción responde a una profunda motivación interior y una mirada singular del mundo.

Una exposición con un propósito solidario

Además de su valor artístico, la muestra tiene un componente benéfico. Tras el cierre de la exposición, las obras originales serán puestas a la venta y parte de los ingresos beneficiará tanto al artista como al Centro Ann Sullivan del Perú (CASP), institución dedicada a la educación y desarrollo integral de personas con autismo, síndrome de Down, déficit cognitivo y otras condiciones del neurodesarrollo.

Los fondos estarán destinados a cubrir necesidades médicas y contribuir al bienestar de quienes forman parte de esta organización sin fines de lucro.

Horarios y lugar de la muestra

“Hipérboles, Celebridades y Quimeras” permanecerá abierta al público hasta el 5 de julio de 2026 en el Centro Cultural Ricardo Palma, ubicado en la avenida José Larco 770, en Miraflores.

La exposición puede visitarse de lunes a domingo, entre las 10:00 a.m. y las 9:00 p.m., con ingreso abierto para todo el público.