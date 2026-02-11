La artista y autora italo-peruana Carmen Plaza Abanto presenta en Lima la exposición VI TA • VI DA – Entre palabras e imágenes, una muestra que explora el universo del libro álbum como espacio de encuentro entre palabra e imagen.

La exhibición se inaugura el viernes 13 de febrero a las 5:00 p. m. en la Gran Biblioteca Pública de Lima (Av. Abancay, cuadra 4) y podrá visitarse hasta el 15 de marzo.

La propuesta articula memoria, identidad y pertenencia, trazando un diálogo cultural vivo entre Italia y Perú, países que nutren la obra de la artista.

Cinco momentos narrativos

La muestra se organiza en cinco ejes: Sumérgete, Senderos, Contemplar, Espejo y Legado, concebidos como un recorrido de inmersión y descubrimiento.

En Sumérgete, se presentan libros desplegados en formatos de gran escala, como El viaje, inspirado en el relato de Leonardo Sciascia, que aborda la migración como búsqueda y transformación. También destacan ¿Cómo nace una amistad? y Tú, yo, obras que exploran vínculos y procesos de identidad.

Senderos revela el proceso creativo mediante bocetos y storyboards; Contemplar reúne doce obras originales que permiten apreciar técnica y textura; mientras que Espejo presenta títulos de la autora como Ella y Vivir.

“Historias para todos” y el legado editorial

El recorrido culmina en Legado, espacio dedicado a la colección Historias para todos, integrada por 36 títulos desarrollados en el Centro de Difusión Científica y Cultural (CEDICC) de la Universidad César Vallejo.

Este proyecto editorial y cultural, impulsado en colaboración con la Biblioteca Nacional del Perú, ha llegado a millones de personas, especialmente en poblaciones vulnerables, promoviendo el acceso a la lectura y el arte.

La exposición marca además el inicio de las celebraciones por los cinco años de trabajo de este proyecto.

Actividades formativas

Durante su estadía en Lima, Carmen Plaza Abanto desarrollará un taller sobre el proceso creativo del libro álbum y una conferencia magistral sobre el libro álbum contemporáneo, en coordinación con la Biblioteca Nacional del Perú y el CEDICC.

Formada en la escuela Ars in Fabula en Italia, la artista combina tradición visual peruana —con referentes como Guaman Poma de Ayala y Pancho Fierro— con influencias del impresionismo y corrientes contemporáneas.