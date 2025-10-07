La Alianza Francesa de Miraflores será el escenario principal del Festival de Artes y Discapacidad (FADIS 2025), un evento que celebra la inclusión y el arte sin barreras, los días 16 y 18 de octubre desde las 6:00 p.m. El festival, organizado por CAPAZ, busca visibilizar y fortalecer las prácticas artísticas lideradas por personas con discapacidad en el Perú y América Latina, reafirmando la cultura como un derecho universal.

Con ingreso libre hasta completar aforo, el festival ofrecerá una programación diversa que combina teatro, danza y música, con propuestas accesibles para todo público.

La jornada inaugural, el jueves 16 de octubre a las 8:00 p.m., presentará la obra Me vs Me, de la compañía croata Udruga DLAN, dedicada a la promoción del arte sordo y sordociego. Dirigida y escrita por Angel Naumovski, esta pieza de teatro sordo explora la búsqueda de identidad y superación personal en un mundo competitivo, donde el protagonista se enfrenta a su propio reflejo como su mayor desafío.

El sábado 18 de octubre, el festival iniciará su programación a las 6:00 p.m. con el concierto de ROCK ID, la primera banda mexicana de rock conformada por jóvenes con discapacidad. Bajo la dirección musical de Andrés Otokani Álvarez García y Diego Jared Álvarez García, la agrupación ofrecerá una presentación llena de energía y reivindicación, destacando la fuerza transformadora del arte desde la cultura rock.

Esa misma noche, a las 8:00 p.m., el Teatro de la Alianza Francesa acogerá Victoria en el espejo, de la compañía peruana Mundana, dirigida por Carla e Inés Coronado. La obra, una pieza de danza-teatro testimonial, entrelaza la memoria familiar con las vivencias personales de las intérpretes, abordando temas como el cuidado, la libertad y el deseo de emancipación. La puesta incluye música original, escenografía aérea y accesibilidad mediante visita táctil y audiodescripción, garantizando una experiencia inclusiva para todas las personas.

FADIS, anteriormente conocido como EADIS (Encuentro de Artes y Discapacidad), se ha consolidado como un espacio que promueve la creación de comunidades artísticas inclusivas, donde la diversidad es entendida como una fuente de riqueza estética, humana y social.

📍 Lugar: Alianza Francesa de Miraflores (Av. Arequipa 4595, Lima)

📅 Fechas: 16 y 18 de octubre de 2025

🎟️ Ingreso libre hasta completar aforo🔗 Más información: aflima.org.pe y redes del festival