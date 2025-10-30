El historiador y periodista Héctor López Martínez falleció en Lima a los 90 años. Su trayectoria estuvo marcada por una estrecha relación con El Comercio, donde asumió responsabilidades en la dirección editorial, la investigación periodística, el archivo y distintas áreas vinculadas al análisis histórico.

Formado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el grado de doctor en Letras, López Martínez profundizó en Historia y Geografía, estudió Derecho y realizó una especialización en la Universidad de Sevilla.

Fue becado por el Instituto de Cultura Hispánica para desarrollar investigaciones en el Archivo General de Indias y ejerció la docencia en la PUCP, la Universidad de Lima y la Universidad Ricardo Palma.

Además de su trabajo académico y periodístico, integró instituciones como el Instituto Riva Agüero, el Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú y la Academia Nacional de la Historia.

También asumió funciones públicas, entre ellas la dirección de la Biblioteca Nacional, la secretaría permanente de la Comisión Nacional de la UNESCO en el Perú y el viceministerio del Interior durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde.