La Feria de Editoriales Peruanas celebrará su quinta edición del 15 al 19 de abril de 2026 en el espacio cultural La Casona, en pleno Centro de Lima.
El evento es organizado por la Federación de Editoriales Independientes del Perú y forma parte de las actividades del denominado Mes de las Letras, consolidándose como uno de los encuentros más importantes para la difusión del libro independiente en el país.
Durante cinco días, la feria abrirá sus puertas en el horario de 1:00 p.m. a 9:30 p.m., con ingreso libre para todo el público.
Nueva sede permitirá ampliar la participación editorial
El cambio de sede responde a la necesidad de albergar a un mayor número de editoriales y recibir a un público cada vez más amplio.
El recinto cultural La Casona permitirá ampliar la experiencia de los asistentes, quienes podrán recorrer una oferta editorial diversa y participar en múltiples actividades culturales.
Entre las editoriales participantes destacan sellos independientes como:
- Alastor Editores
- Ángeles del Papel Editores
- Bisonte Editorial
- Dendro
- Ediciones MyL
- Hipatia Ediciones
- Maquinaciones
- Pakarina Ediciones
- Pandemonium Editorial
- Bicentenario Casa Editorial
- Reino de Almagro
- Editorial Artífice
- Código Placebo
- Punto Cardinal
- Ediciones Obvio
- Alexis Tuesta Editorial
Estas editoriales forman parte de una escena alternativa que impulsa la bibliodiversidad y promueve nuevas voces literarias.
Presentaciones de libros y actividades culturales gratuitas
Durante los cinco días de feria, el público podrá acceder a:
- Presentaciones de libros
- Recitales literarios
- Conversatorios
- Encuentros entre autores y lectores
- Exhibición de novedades editoriales y reediciones
Según Julio Isla, el evento mantiene un carácter inclusivo y accesible.
“Este evento de apertura del calendario cultural editorial se distingue por su carácter inclusivo y accesible: tanto el ingreso a la feria como la participación en todas sus actividades serán completamente gratuitos”, precisó el representante.
La iniciativa busca fortalecer el acceso al libro y fomentar el desarrollo del sector editorial independiente en el país.
Novedades editoriales destacadas en la feria
La programación incluirá el lanzamiento de diversos títulos y reediciones de autores nacionales e internacionales.
Entre las principales novedades figuran:
- “Anales de la inquisición de Lima”, de Ricardo Palma, presentado por Bicentenario Casa Editorial el jueves 16 de abril a las 6:00 p.m.
- “Las viejas calles de Trujillo”, de Santiago Vallejo, publicado por Reino de Almagro a las 7:00 p.m.
- “Arpa taki. A Lisia y A Vensia”, novela bilingüe quechua-castellano de Macedonio Villafán Broncano, presentada por Pakarina Ediciones el jueves 16 de abril a las 8:00 p.m.
- “Los años en que andábamos dispersos”, novela de María Teresa Grillo, presentada por Maquinaciones
- “Tras los pasos de Mario Vargas Llosa. Lima y París”, de Pablo Solórzano Torres, presentada por Editorial Artífice el domingo 19 de abril a las 4:00 p.m.
- Nueva traducción ilustrada de “La leyenda de San Julián el hospitalario”, de Gustave Flaubert, a cargo de Alastor Editores
Además, Pandemonium Editorial presentará el nuevo sello Aeternum, enfocado en escritores noveles, cuyo primer título será “Nombres o Castigos”, de Javier Rivas.