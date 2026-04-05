La Feria de Editoriales Peruanas celebrará su quinta edición del 15 al 19 de abril de 2026 en el espacio cultural La Casona, en pleno Centro de Lima.

El evento es organizado por la Federación de Editoriales Independientes del Perú y forma parte de las actividades del denominado Mes de las Letras, consolidándose como uno de los encuentros más importantes para la difusión del libro independiente en el país.

Durante cinco días, la feria abrirá sus puertas en el horario de 1:00 p.m. a 9:30 p.m., con ingreso libre para todo el público.

Nueva sede permitirá ampliar la participación editorial

El cambio de sede responde a la necesidad de albergar a un mayor número de editoriales y recibir a un público cada vez más amplio.

El recinto cultural La Casona permitirá ampliar la experiencia de los asistentes, quienes podrán recorrer una oferta editorial diversa y participar en múltiples actividades culturales.

Entre las editoriales participantes destacan sellos independientes como:

Alastor Editores

Ángeles del Papel Editores

Bisonte Editorial

Dendro

Ediciones MyL

Hipatia Ediciones

Maquinaciones

Pakarina Ediciones

Pandemonium Editorial

Bicentenario Casa Editorial

Reino de Almagro

Editorial Artífice

Código Placebo

Punto Cardinal

Ediciones Obvio

Alexis Tuesta Editorial

Estas editoriales forman parte de una escena alternativa que impulsa la bibliodiversidad y promueve nuevas voces literarias.

Presentaciones de libros y actividades culturales gratuitas

Durante los cinco días de feria, el público podrá acceder a:

Presentaciones de libros

Recitales literarios

Conversatorios

Encuentros entre autores y lectores

Exhibición de novedades editoriales y reediciones

Según Julio Isla, el evento mantiene un carácter inclusivo y accesible.

“Este evento de apertura del calendario cultural editorial se distingue por su carácter inclusivo y accesible: tanto el ingreso a la feria como la participación en todas sus actividades serán completamente gratuitos”, precisó el representante.

La iniciativa busca fortalecer el acceso al libro y fomentar el desarrollo del sector editorial independiente en el país.

Novedades editoriales destacadas en la feria

La programación incluirá el lanzamiento de diversos títulos y reediciones de autores nacionales e internacionales.

Entre las principales novedades figuran:

“Anales de la inquisición de Lima” , de Ricardo Palma , presentado por Bicentenario Casa Editorial el jueves 16 de abril a las 6:00 p.m.

, de , presentado por el “Las viejas calles de Trujillo” , de Santiago Vallejo , publicado por Reino de Almagro a las 7:00 p.m.

, de , publicado por a las “Arpa taki. A Lisia y A Vensia” , novela bilingüe quechua-castellano de Macedonio Villafán Broncano , presentada por Pakarina Ediciones el jueves 16 de abril a las 8:00 p.m.

, novela bilingüe quechua-castellano de , presentada por el “Los años en que andábamos dispersos” , novela de María Teresa Grillo , presentada por Maquinaciones

, novela de , presentada por “Tras los pasos de Mario Vargas Llosa. Lima y París” , de Pablo Solórzano Torres , presentada por Editorial Artífice el domingo 19 de abril a las 4:00 p.m.

, de , presentada por el Nueva traducción ilustrada de “La leyenda de San Julián el hospitalario”, de Gustave Flaubert, a cargo de Alastor Editores

Además, Pandemonium Editorial presentará el nuevo sello Aeternum, enfocado en escritores noveles, cuyo primer título será “Nombres o Castigos”, de Javier Rivas.