La 46.ª Feria del Libro Ricardo Palma no solo destaca por su ambiente cultural, sino también por la oportunidad de acceder a libros difíciles de conseguir, proyectos de editoriales independientes y ediciones de colección que cada año atraen a lectores y especialistas.

Instalada en el Parque Kennedy de Miraflores hasta el 9 de diciembre, la feria reúne una amplia oferta que combina literatura, ciencias sociales, narrativa contemporánea, investigación, arte y publicaciones infantiles.

A continuación, una selección de stands y editoriales que concentran títulos singulares y propuestas destacadas.

Editoriales y librerías con catálogos únicos

Librería Grandifer

Librería independiente con sede en Cusco, reconocida por sus títulos en ciencias sociales, clásicos, literatura infantil y narrativa contemporánea. Su catálogo incluye ediciones de difícil acceso y ofertas desde S/ 10.

Ediciones Normas Jurídicas

Especializada en derecho y contabilidad. Ofrece títulos en materia penal, civil, tributaria, laboral y contable. Promociones: 1 libro por S/ 20 y 3 por S/ 50.

Zelmira Aguilar - Literatura Afroperuana

Presenta obras como Entre gambetas y pasiones y Clara, la capibara, en Trujillo, de la joven autora Luna Vela Méndez, destacando iniciativas que impulsan la inclusión en la literatura peruana.

Editorial Speedwagon

Sello peruano enfocado en publicar autores contemporáneos de diversas regiones del país. Su catálogo incluye Hechos desconocidos, Letras lúgubres y Fantasmagoria.

Alastor Editores

Fundada en 2002, publica poesía, narrativa, teatro y ensayo. Se caracteriza por su trabajo con autores peruanos contemporáneos y ediciones cuidadas.

Torre de Papel Ediciones

Creada en 2015, apuesta por nuevas voces y narrativas potentes. Publica títulos como Crónicas del nuevo Génesis, Pandemia Z: Cuarentena y Lima. Apuntes históricos, estadísticos, descriptivos y de costumbres.

Nuevas voces, rarezas y colecciones especiales

Editorial Apogeo

Promueve la lectura y visibiliza a escritores emergentes peruanos y latinoamericanos. Entre sus títulos figuran El amanecer de amaneceres y No le reces a los muertos.

Librería Ideal

Especializada en libros antiguos, primeras ediciones, rarezas y material de colección. Ofrece obras como Extirpación de la idolatría del Perú, El destripador de viudas y traducciones como Hell, Purgatory and Paradise. También comercializa ediciones agotadas y produce títulos propios.

Pandemonium Editorial

Editorial peruana dedicada a ciencia ficción, terror y fantasía oscura. Presenta títulos como Expediente 73, de Anthony Choy, y Ente, de Daniel Collazos Bermúdez, además de literatura experimental y ensayo político.

Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

Centro de investigación referente en ciencias sociales en Perú y la región. Entre sus publicaciones se encuentra El Comercio y la política peruana del siglo XXI, de José Alejandro Godoy.

Peisa

Editorial fundada en 1968. Presenta una edición especial de la Colección Bryce a S/ 165, que incluye Un mundo para Julius y No me esperen en abril, ambos autografiados, con fotografía y stickers exclusivos.

Universidad de San Martín de Porres (USMP)

Ofrece publicaciones desde S/ 10. El martes 9 de diciembre a las 5:00 p. m. presentará El Perú sí tiene futuro. Cómo recuperar la brújula, del Dr. Luis Carranza, con la participación del Ing. Roque Benavides y el Dr. Max Hernández.

Horarios y programación cultural

La feria funcionará hasta el 9 de diciembre, con atención de lunes a domingo de 11:00 a 22:00 horas.

Las actividades culturales y presentaciones de libros se realizan:

Lunes a viernes: desde las 15:00 h

desde las 15:00 h Fines de semana y feriados: desde las 12:00 h

La programación completa está disponible en: https://cpl.org.pe/feria-ricardo-palma-2/

Datos clave