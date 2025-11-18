La 46ª Feria del Libro Ricardo Palma regresará al Parque John F. Kennedy en Miraflores con una nueva edición que se extenderá del 21 de noviembre al 9 de diciembre. El encuentro, organizado por la Cámara Peruana del Libro con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio de Cultura, mantiene su ingreso libre e incorpora una agenda amplia destinada a promover la lectura.

Este año, la feria ofrecerá más de 150 actividades, entre presentaciones de libros, mesas de diálogo, conversatorios y talleres. Uno de los ejes principales será el lanzamiento de clubes de lectura para diversas edades, una iniciativa que busca consolidar comunidades lectoras y fortalecer la participación del público en torno al libro.

La programación incluirá un homenaje a la periodista, escritora y académica Gaby Cevasco, reconocida por su aporte a la literatura y su relevancia en la historia de las mujeres en el país. Además, participarán autores destacados como Alonso Cueto, Hugo Coya, Giovanna Pollarolo, Karina Pacheco, Ricardo Silva-Santisteban, Juan Acevedo y Cecilia Bákula, junto con investigadores y académicos de diversas áreas.

Entre las actividades más esperadas figuran presentaciones de nuevas obras, encuentros con especialistas y el IV Encuentro de Bookfluencers. Las jornadas se desarrollarán de lunes a domingo entre las 11:00 y las 22:00, mientras que las actividades culturales comenzarán desde el mediodía en los distintos auditorios instalados en la feria.