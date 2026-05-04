El Festival de Cine Noruego en Lima celebrará su segunda edición el próximo 19 de mayo de 2026 en el Teatro Municipal de Surco, con una programación gratuita dirigida al público en general.

El encuentro busca acercar el cine contemporáneo de Noruega al público peruano y fortalecer los vínculos culturales entre ambos países.

Programación con tres películas

La edición 2026 incluirá una selección de tres producciones representativas de la industria audiovisual noruega:

Louis & Luca: Mission to the Moon (3:00 p. m.)

Hope (5:00 p. m.)

Kon-Tiki (8:00 p. m.)

Las funciones serán con ingreso libre, sujeto a la capacidad del recinto, previo registro.

Un puente cultural entre Perú y Noruega

El cónsul general honorario de Noruega en el Perú, Matthias Stimman, destacó el valor cultural del evento.

“El cine es una herramienta poderosa para acercar culturas y generar entendimiento entre países”, señaló.

El festival forma parte de las celebraciones por el Día Nacional de Noruega, que se conmemora el 17 de mayo.

Participación diplomática y organización

La actividad contará con la presencia del embajador de Noruega en el Perú, Per Anders Nilsen, junto a representantes del ámbito cultural y diplomático.

El evento es organizado por la Embajada de Noruega en Perú, el Consulado General Honorario de Noruega en el Perú y la Municipalidad de Surco.

Acceso y registro

El ingreso será gratuito, pero los asistentes deberán registrarse previamente a través de los canales oficiales del consulado.

La organización informará los enlaces de inscripción mediante sus redes sociales.