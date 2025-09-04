La Universidad Nacional de Música (UNM) anunció la realización de las Jornadas Guitarrísticas – Festival de Guitarra UNM 2025, un encuentro que se desarrollará del 9 al 13 de setiembre en Lima y reunirá a guitarristas, estudiantes, docentes y público en general en torno a la guitarra clásica y popular.

El evento, que da continuidad al exitoso proyecto Las Guitarras del Bicentenario, contará con la coordinación artística de la maestra Virginia Yep, Profesora Honoraria de la UNM. La programación incluye conferencias magistrales, talleres prácticos, recitales y conciertos de destacados artistas nacionales.

Uno de los momentos más esperados será la presentación del CD La muñeca negra, el sábado 13 de setiembre a las 5:30 p.m., un homenaje a Victoria Santa Cruz que incluye el ballet pantomima de su autoría en un arreglo para dos guitarras realizado por Octavio Santa Cruz, interpretado por Virginia Yep y Allin Machuca.

Además, se ofrecerán espacios de aprendizaje con clases maestras, análisis de obras peruanas y talleres de composición para guitarra a cargo de reconocidos compositores como Octavio Santa Cruz, Julio Casas, Aarón Alva y Nilo Velarde.

Programación destacada

Martes 9 de setiembre : conferencia “La enseñanza de la guitarra en el Perú”, 4:00 p.m. en la UNM; concierto de apertura, 7:30 p.m. en la Sala Alzedo del Teatro Segura.

: conferencia “La enseñanza de la guitarra en el Perú”, 4:00 p.m. en la UNM; concierto de apertura, 7:30 p.m. en la Sala Alzedo del Teatro Segura. Miércoles 10 de setiembre : clase maestra de Virginia Yep (3:00 p.m.), Concierto Intermezzo (4:30 p.m.) y taller de composición para guitarra (6:00 p.m.).

: clase maestra de Virginia Yep (3:00 p.m.), Concierto Intermezzo (4:30 p.m.) y taller de composición para guitarra (6:00 p.m.). Sábado 13 de setiembre: taller de análisis de obras peruanas (3:00 p.m.), presentación del CD La muñeca negra (5:00 p.m.) y recital de clausura (6:30 p.m.).

El ingreso será libre para todo el público, reafirmando el compromiso de la UNM con la difusión cultural y la democratización del acceso a la música.