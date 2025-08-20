El próximo Festival del Libro y la Lectura. Estación de lectores llega a su quinta edición y se celebrará del viernes 22 al domingo 24 de agosto, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., en la Casa de la Literatura Peruana. En esta ocasión, el evento tendrá como eje a los autores contemporáneos y el mundo de los microrrelatos, con ingreso libre y actividades gratuitas.

Durante tres días, el público podrá disfrutar de una programación variada que incluye talleres, charlas, presentaciones de libros, narraciones orales, recitales poéticos y de microrrelatos. La inauguración estará a cargo de la lectura colectiva “Cholo breve 7”, en la que participarán destacados autores del género. También se presentarán actividades como la narración oral “El amor en la tradición oral”, a cargo de las Abuelas y Abuelos Cuentacuentos de la Casa de la Literatura; la presentación del libro El Amaru. Semidiós del agua y el taller de creación de mini relatos en técnica collage.

En el Patio de Piedra se desarrollarán propuestas como el taller de libro cartonero, el taller de microhistorieta, el conversatorio “Literatura de autores jóvenes peruanos” y el recital musical “Versos y rimas sobre las vías”. Asimismo, en el hall principal habrá lecturas de microrrelatos, y en la Biblioteca Mario Vargas Llosa se exhibirá la muestra bibliográfica “El microrrelato y sus mundos posibles”.

El festival contará además con la Ladera Artística, un espacio donde muralistas han plasmado escenas inspiradas en autores y obras peruanas relacionadas con el agua, como El bagrecico de Francisco Izquierdo Ríos, El hipocampo de oro de Abraham Valdelomar, Amazonía mágica de Róger Rumrrill, así como homenajes a José María Arguedas y Blanca Varela. Los visitantes también podrán recorrer el histórico Tajamar de San Francisco y el Patio de Piedra, que forman parte del patrimonio cultural del lugar.

En la sección de exposición y venta de libros participarán editoriales y librerías como El gato descalzo, Dendro Ediciones, Portal Librería, Ojo de papel, Yara ediciones, Puriq Cartonera, Speedwagon Media Works, Alastor Editores, Editorial Artífice, Arto Lince, Proyecto Cultural Catarsis y Editorial Ámbar.

El Festival del Libro y la Lectura, que se realiza de marzo a noviembre en la Casa de la Literatura, busca poner en valor la literatura peruana y fomentar la lectura en todos los públicos, en especial estudiantes y docentes.