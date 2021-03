El periodismo le da un “orden” a los sucesos, sobre todo cuando se trata de uno tan lleno de leyendas, medias verdades, mentiras y exageraciones como la filmación de la película “The Last Movie, del director estadounidense Dennis Hopper, en Chinchero, Cusco.

Así lo ha hecho Fietta Jarque con su libro “Donde Dennis Hopper perdió el poncho” (Seix Barral, 2021), una investigación de archivo y testimonios que reconstruye el caótico rodaje.

En 1970, tras el éxito de “Easy Rider”, Hopper llegó al Perú para filmar la película con la que pensaba revolucionar el cine.

El resultado fue un aparatoso fracaso comercial, impulsado por su productora y críticos de la época, y un Chinchero que no volvería ser el mismo luego de presenciar la locura de los días de grabación de la cinta de culto.

A 50 años de su estreno, ¿qué se puede decir ahora de la película?

Dennis Hopper decía que, en el próximo siglo, la entenderían. Ya estamos en ese momento, se ha recuperado la cinta, hay gente muy joven que la sigue, han salido documentales. Es una película de culto, en ese sentido, porque es muy rara. La he visto muchas veces y sigue siendo misteriosa. De alguna manera, mi libro es un manual de instrucciones para verla. Me alegro de haber contribuido un poco a que se aprecie de otra manera, desde varios ángulos, y comprendiendo bien cómo se hizo y por qué.

¿Su ego tuvo algo que ver con lo que le pasó a su cinta?

Creo que sí fue un problema de ego. Se sentía en el tope del mundo. Quería ser el más revolucionario. Era vanguardista, le encantaba el cine europeo y quería hacerlo así, contracultural, para bombardear a Hollywood desde adentro. Perdió esa primera batalla pero no del todo porque la película sigue dando de qué hablar.

Hopper fue uno de los primeros de ese nuevo movimiento de cine norteamericano que rompe el estilo invisible con una idea metacinematográfica...

Claro, porque esta película se introduce a toda la arquitectura interna, el esqueleto de la cinematografía, y de cómo se hacían las películas en Hollywood en ese momento, para dejarlo descubierto y también para tener una especie de diálogo con el público.

En esta época, Hopper ya hubiera sido cancelado por su comportamiento hacia las mujeres...

No podía dejar eso afuera. Juzgar el comportamiento de alguien que ha muerto, de otra generación, a veces es un poco estéril. Sin embargo, es importante señalarlo porque no es solo él, sino esa época. Me parecía importante decirlo porque es algo que también sucede en la película y hoy nos horroriza. No lo disculpo, pero tampoco voy a perseguir a alguien que ya murió.

¿El efecto de la filmación de la película fue más positivo o negativo en Chinchero?

Fueron días turbulentos para los chincherinos, pero luego volvió la cotidianidad y su vida siguió más o menos igual. En general -y es lo que se plantea, en el fondo, la película-, lo importante es cómo se altera la vida y la economía de un sitio como este cuando llega mucho dinero. Ellos quieren y tienen derecho a enriquecerse y vivir de eso. Pero, por ejemplo, el tema del aeropuerto no será tan positivo como creen. Me parece un mal proyecto. Destruirá buena parte de un paisaje que es patrimonio cultural. Y no servirá para nada de lo que pensaban.

¿Por qué?

Lo quieren construir en una zona que es casi una pampa muy grande y plana, donde no pueden llegar aviones del extranjero, que era la idea. Malogrará mucho más el paisaje y las lagunas. Será más nocivo de lo que piensan. Si quieren organizarse y que haya turismo ahí, habría que planificar de otra manera y no creo que esa sea la mejor solución.

Fietta Jarque

Periodista y escritora. Nació en Lima. Desde 1984 hasta 2013, escribió en la sección cultural del diario El País. Ha publicado “Entrevista con los ángeles”, junto a la periodista Rosa Rivas, la novela “Yo me perdono” y “Cómo piensan los artistas”.

