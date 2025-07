El escritor Poldark Mego presenta Pandemia Z: Asedio, la tercera novela de su saga apocalíptica en la que un brote zombi transforma por completo al Perú. La historia se sitúa diez años después del colapso inicial y se desarrolla en Ica, Cusco y Ayacucho.

En conversaciones con diario Correo, el autor plantea en su historia la existencia de zombis que son consiente y que se organizan para crear caos en la capital

“Entrega tras entrega, fui implementando la idea de que existían los zombis conscientes, como en supervivientes donde Miriam es la antagonista principal y es una muerto viviente que conserva, por tiempo limitado, sus facultades mentales. En Cuarentena incluso se habla de una unidad militar compuesta por reanimados conscientes aparentemente estables; entonces poco a poco fui ampliando la idea”, explicó el autor.

Luego continuó con: “incluso en Asedio, estos reanimados especiales no se muestran al inicio, los rumores van creciendo hasta que los protagonistas dan con esta especie de sociedad ecuánime, con la particularidad de que el instinto, el hambre, debe ser suprimido por fuerzas mayores (un tipo de prion Legión más desarrollado), de lo contrario toda la pirámide social sucumbiría a la barbarie”

En esta entrega, los zombis ya no son simples amenazas sin conciencia. “Mientras los humanos se vuelven más primitivos y salvajes, los reanimados lograron crear una sociedad idílica dentro de su concepto”, señaló Mego sobre el giro en la narrativa. La saga plantea una evolución en estas criaturas que, lejos de lo esperado, buscan orden y convivencia bajo sus propios códigos.

El autor dejó en claro que las historias sobre zombis aún sigue vigente en nuestra capital

“El tema de los muertos vivientes es trasversal, no es una moda, es un miedo e interés palpitante. Nuestra frontera final no es la profundidad del espacio o lo ignoto del océano, es la nada después de la muerte y, de pronto, el zombi representa algo que volvió de esa vacuidad, transformado, corrupto, evoca el tormento final, que la muerte no es paz, sino otra forma de sufrimiento” , finalizó.

📚 Presentación oficial

📅 Fecha: sábado 26 de julio

⏰ Hora: 4:00 p.m.

📍 Lugar: Auditorio Jorge Eduardo Eielson

📖 Feria Internacional del Libro de Lima – Edición 29

Disponible también en el stand 174 de la FIL25 de Torre de papel ediciones.