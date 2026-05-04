La Feria Internacional del Libro de Lima celebrará su 30° aniversario con una nueva edición que se realizará del 22 de julio al 6 de agosto de 2026 en el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Santiago de Surco.

El evento, organizado por la Cámara Peruana del Libro, busca ofrecer una experiencia renovada, más accesible y segura para lectores, familias y expositores.

Tres décadas de crecimiento editorial

Desde su creación, la FIL Lima se ha consolidado como el principal espacio de encuentro entre lectores, autores y la industria editorial en el país.

En 2025, la feria registró más de 540 mil visitantes y 260 expositores, acercándose a los niveles prepandemia de 2019.

Además, durante la pandemia logró adaptarse al formato virtual, lo que permitió ampliar su alcance hacia nuevas audiencias digitales.

Un evento con alcance internacional

En los últimos años, la FIL Lima ha fortalecido su presencia en el circuito literario global, recibiendo a más de 450 autores internacionales.

Entre las figuras destacadas que han participado figuran:

Mario Vargas Llosa

Mo Yan

J. M. G. Le Clézio

Almudena Grandes

Leonardo Padura

En esta edición aniversario se rendirá homenaje al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique.

Más que libros: una experiencia cultural

La FIL Lima también ampliará su propuesta con actividades culturales complementarias, incluyendo presentaciones musicales y espectáculos.

El programa incluirá artistas como:

Kevin Johansen

Milena Warthon

Mar de Copas

Libido

Los Mirlos

Esta programación busca atraer a públicos diversos y fortalecer el carácter cultural del evento.

Cambio de sede y proyección

El traslado al Centro de Exposiciones Jockey responde a la necesidad de mejorar la experiencia del visitante, en un espacio con mayor capacidad y facilidades.

Ricardo Muguerza, presidente de la Cámara Peruana del Libro, destacó:

“El legado que buscamos es la construcción de una ciudadanía lectora y que el libro sea visto como un bien de primera necesidad”.

Con tres décadas de trayectoria, la FIL Lima proyecta seguir ampliando su alcance y consolidarse como uno de los eventos culturales más importantes del país.