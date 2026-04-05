La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) celebrará su 30° aniversario con una nueva sede en el Centro de Exposiciones Jockey, ubicado cerca del cruce de las avenidas Javier Prado y Panamericana Sur.

La feria abrirá sus puertas el 22 de julio de 2026, con una programación renovada que incluirá invitados internacionales, zonas temáticas y actividades pensadas para una experiencia cultural de día completo.

En esta edición especial, Ecuador será el País Invitado de Honor, mientras que se rendirá un homenaje al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, considerado uno de los autores más representativos de la literatura contemporánea del país.

El presidente de la Cámara Peruana del Libro, Ricardo Muguerza Terrones, destacó que el traslado responde a la necesidad de ampliar la capacidad y mejorar la experiencia de los visitantes.

¿Cómo llegar a la FIL Lima 2026?

La nueva sede está diseñada para facilitar el acceso desde distintos puntos de la capital mediante avenidas principales y transporte público.

Desde Lima Centro

Tomar la Av. Javier Prado hacia el Este .

. Utilizar el Corredor Rojo con salida en el paradero CC. Jockey Plaza .

con salida en el . Desde ese punto se cuenta con acceso directo al recinto.

Desde Lima Norte

Avanzar por la Panamericana Norte .

. Conectar con Evitamiento .

. Continuar por la Panamericana Sur hasta el paradero Puerta del Centro.

Desde Lima Sur

Circular por la Panamericana Sur .

. Descender en el paradero Puerta del Centro para acceder al recinto.

Desde Lima Este

Tomar la Carretera Central o avenidas como Javier Prado o El Derby .

o avenidas como o . Bajar en el paradero CC. Jockey Plaza y acceder al Centro de Exposiciones Jockey.

Desde Lima Oeste

Utilizar avenidas como La Marina , Vía Expresa o Javier Prado Oeste .

, o . Continuar por Javier Prado Este hasta el paradero CC. Jockey Plaza.













Ecuador será país invitado y Bryce Echenique recibirá homenaje

La edición 2026 tendrá como protagonista cultural a Ecuador, que participará con una delegación de autores y artistas invitados.

Asimismo, la feria dedicará un espacio especial al escritor Alfredo Bryce Echenique, con actividades destinadas a difundir su obra y legado literario.

El traslado al nuevo recinto busca ofrecer mejores condiciones logísticas y de seguridad, además de ampliar la capacidad de visitantes, bajo el lema “Más FIL Lima para más peruanos”.