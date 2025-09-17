La Alianza Francesa de Lima anunció la realización de Estado de Ficción: Retrospectiva Francisco J. Lombardi, un ciclo de cine que se llevará a cabo del 25 de septiembre al 4 de octubre en el Cine Lumière. La programación ofrece un recorrido por más de cuatro décadas de creación cinematográfica, donde la obra del director peruano revela las tensiones entre memoria, política y ficción, en historias que dialogan con las transformaciones y contradicciones del país.

El ciclo se inaugurará el 25 de septiembre a las 7:00 p.m. con Cuentos inmorales (1978), considerada una película de culto. Al día siguiente se proyectará La ciudad y los perros (1985), adaptación de la novela de Mario Vargas Llosa que le valió a Lombardi el Premio a Mejor Director en el Festival de San Sebastián.

La programación incluye, además, títulos fundamentales de su filmografía como La boca del lobo (1988), inspirada en la masacre de Socos y preseleccionada a los Óscar; Caídos del cielo (1990), ganadora del Goya a Mejor Película Extranjera de Habla Hispana; Bajo la piel (1996), thriller premiado con la Concha de Plata en San Sebastián; y Tinta roja (2000), celebrada en el Festival de La Habana.

La retrospectiva cerrará el 4 de octubre a las 6:00 p.m. con Ojos que no ven (2003), filme coral que retrata la crisis política y moral del país. Tras la proyección se realizará el conversatorio “Escribir el país: ficción, prensa y dilemas éticos”, con la participación del propio Lombardi.

“Estado de Ficción invita a revisitar una filmografía que, desde la ficción, ha sabido construir memoria y abrir debates en torno a la historia reciente del Perú”, destacó la organización.

Todas las funciones se realizarán en el Cine Lumière y las entradas ya están disponibles en Joinnus. El acceso es exclusivo para mayores de 18 años.