El cine peruano vuelve a ser protagonista. Este lunes se estrenó el tráiler oficial de “El corazón del lobo”, la más reciente película del aclamado director Francisco J. Lombardi, quien regresa con su largometraje número 19.

La cinta, inspirada en la novela El miedo del lobo de Carlos Enrique Freyre, aborda de manera cruda e íntima la violencia del grupo terrorista Sendero Luminoso, narrada desde la perspectiva de un niño amazónico. La historia sigue a Aquiles, un pequeño asháninka de nueve años secuestrado de su aldea y forzado a sobrevivir en medio del adoctrinamiento y la violencia. Su único objetivo será escapar y reencontrarse con su padre.

“Este proyecto nos permite revisitar un periodo doloroso de nuestra historia reciente desde una perspectiva poco explorada: la de un niño arrebatado de su mundo y obligado a sobrevivir en un entorno hostil”, explicó Lombardi.

Rodaje y elenco

Filmada en Tarapoto y Pariamarca entre octubre y noviembre de 2024, la producción combina diálogos en español y asháninka, resaltando la riqueza cultural del relato. El guion estuvo a cargo de Augusto Cabada y Francisco Lombardi.

El elenco lo encabezan Víctor Acurio (Willaq Pirqa), el debutante Jared Vicente Sánchez, Silvana Díaz Goicochea, Paul Ramírez, Martín Martínez, José Fernández, Alberick García y Martín Velásquez.

La película es producida por La Soga Producciones y tuvo una exhibición especial el pasado 9 de agosto en el Festival de Cine de Lima, donde logró llenar la sala en su primera presentación.

Estreno en cines

“El corazón del lobo” llegará a la cartelera nacional el 2 de octubre de 2025, en una distribución exclusiva para pantalla grande.

