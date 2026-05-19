La Fundación BBVA lanza su primera convocatoria de las Becas Leonardo en América Latina, y que en Perú busca impulsar proyectos de investigación científica y biodiversidad.

En Perú se otorgarán cinco becas de hasta 50.000 dólares cada una, dirigidas a investigadores de entre 30 y 45 años que desarrollen iniciativas en ciencias de la computación, ciencia de datos e inteligencia artificial, así como en tecnología limpia (cleantech) y biodiversidad, áreas consideradas clave para el desarrollo científico y la generación de conocimiento aplicado a los desafíos actuales.

La iniciativa forma parte de una convocatoria regional que también incluye a México, Argentina y Colombia. En total se concederán 65 becas, de las cuales 50 se otorgarán en México y cinco en cada uno de los otros tres países. La convocatoria se abrirá el 22 de junio, y los interesados podrán inscribirse hasta el 31 de agosto. Los proyectos serán seleccionados mediante un proceso competitivo evaluado por comisiones independientes de expertos académicos.

Las Becas Leonardo permiten a los seleccionados desarrollar sus proyectos con amplia flexibilidad en el diseño y ejecución, durante un periodo que puede extenderse entre 12 y 18 meses. Además, los becarios pueden trabajar de manera individual o en colaboración con instituciones o especialistas que contribuyan al desarrollo de sus iniciativas.

El programa cuenta con una trayectoria de doce años en España, donde ha apoyado a profesionales que se encuentran en una etapa intermedia de su carrera, con alto potencial de crecimiento. Hasta la fecha, más de 700 investigadores y creadores han sido seleccionados, conformando la Red Leonardo, una comunidad de excelencia integrada por profesionales con experiencia internacional y un promedio de edad inferior a los 40 años al momento de recibir la beca.

Con la expansión del programa a América Latina, los investigadores seleccionados en Perú y en los demás países participantes pasarán a formar parte de esta red internacional, orientada a fortalecer el intercambio de conocimiento y visibilizar proyectos de alto impacto en ciencia y biodiversidad.

La Red Leonardo cuenta con una plataforma digital donde se presentan los perfiles y logros de sus integrantes, con el objetivo de promover la difusión pública de sus proyectos y fomentar nuevas oportunidades de colaboración.Para más información, pueden ingresar a https://www.redleonardo.es/