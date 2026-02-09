Propuesta visual inmersiva se presentará desde el 15 de abril en el Jockey Plaza.
En una experiencia inmersiva impactante en la que el espectador pasa a ser el protagonista de un viaje multisensorial, se constituye el espectáculo “Inmersive Dreams”, un espacio donde el arte y la música cobran vida.

Genios del arte by “Inmersive Dreams”, es la propuesta visual inmersiva que se presentará desde el 15 de abril en el Jockey Plaza y que reúne a los más importantes genios de la historia como Monet, Da Vinci, Vang Gogh, Klimt, Pop Art y Hokusai, quienes transforman un gigantesco espacio donde el arte llega a despertar emociones y todos los sentidos del espectador envolviéndolo en proyecciones en 360° grados.

EXPERIENCIA.

Las luces se apagan, la música te envuelve y el color empieza a moverse a tu alrededor. Ya no estás frente a una obra: estás dentro de ella. Así comienza “Immersive Dreams”, una experiencia que invita al público a detener el tiempo y dejarse llevar por un viaje donde el arte despierta los sentidos y las emociones.

A través de proyecciones inmersivas en 360°, imágenes en gran formato y una banda sonora envolvente, el espacio se transforma y el espectador se convierte en protagonista de una vivencia intensa, conmovedora y profundamente inspiradora.

Diseñada para públicos de todas las edades, Immersive Dreams propone una forma distinta y accesible de acercarse al arte, ideal para familias, estudiantes, turistas, amantes del arte y quienes buscan experiencias nuevas y memorables.

