La obra “Gigantes, trombones y otros fantoches”, dirigida por el actor y director peruano Alberto Isola, se presentará del 22 al 30 de marzo de 2026 en el Teatro de la Universidad del Pacífico, ubicado en Jesús María.

El montaje reúne humor, música y crítica social en un espectáculo inspirado en dos obras clásicas de la dramaturgia latinoamericana.

La temporada contará con seis funciones: jueves, viernes, sábado y lunes a las 8:30 p. m., mientras que los domingos la función será a las 7:00 p. m.. Las entradas están disponibles a través de Joinnus.

Dos clásicos de la dramaturgia latinoamericana

La puesta en escena reúne dos textos emblemáticos del teatro regional:

El gigante de amapolas , escrita en 1840 por el pensador argentino Juan Bautista Alberdi .

, escrita en 1840 por el pensador argentino . La chinfonía burguesa, de los escritores nicaragüenses José Coronel Urtecho y Joaquín Pasos.

La propuesta adapta estas obras al contexto de la Lima contemporánea, estableciendo paralelos con el presente político y social.

Humor y crítica social

En “El gigante de amapolas”, el poder de un dictador se sostiene gracias a la división y al oportunismo de quienes intentan derrocarlo.

Por su parte, “La chinfonía burguesa” retrata a una familia acomodada cuya rutina se altera cuando su hija decide casarse con un poeta.

El resultado es un espectáculo que combina humor mordaz, música y elementos carnavalescos, inspirado en bailes populares y tradiciones culturales del continente.

Elenco y producción

El elenco está integrado por:

Avril Gil

Christina Melgarejo

Fabiola Huamán

Fátima Matheus

Fernando Benavides

Jesús Núñez del Prado

Mariafernanda Alarcón

Mayte Montalva

Renato Coloma

Valentina Camayo

Valeria Campana

Ximena Mori

Xiomara Llontop

La producción general está a cargo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de su especialidad de teatro.

Una mirada crítica desde el humor

Según el director Alberto Isola, la obra aborda temas que siguen vigentes en la sociedad actual.

“Nuestro montaje habla de temas que aún hoy nos siguen pareciendo actuales: la distancia entre los gobernantes y los gobernados, el oportunismo político y las desigualdades sociales”, señaló.

El espectáculo busca generar reflexión en el público mediante la tradición del humor satírico latinoamericano, combinando crítica política con música y movimiento escénico.