Narihualá, con sus ruinas milenarias, cumplió 560 años de historia. Allí se alza como testigo del legado Tallán y como guardián de una cultura que enorgullece a Piura y al Perú entero.

Caminar por sus calles es revivir la grandeza de nuestros antepasados, sentir el calor de su gente y admirar su templo ceremonial, un ícono, que es orgullo nacional.

Por ello las autoridades cataquenses celebraron la identidad de este centro poblado y apostaron por que se siga trabajando unidos por el desarrollo de este pueblo.

DESFILE

Hubo misa, paseo de bandera, izamiento del pabellón nacional y la bandera de Narihualá. Posteriormente, se realizó el desfile cívico escolar, con la participación de las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria, acompañado de la banda de músicos del colegio Jacobo Cruz Villegas.-

Este acto fue presidido por el alcalde de Catacaos, Eddy Johnny Cruz, y en representación de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Oswaldo Purizaga.

Los cientos de pobladores de este lugar se contagiaron de alegría por la celebración de esta efemérides.