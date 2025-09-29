Este centro poblado de Catacaos festejó 560 años de historia viva.
Este centro poblado de Catacaos festejó 560 años de historia viva.

Narihualá, con sus ruinas milenarias, cumplió 560 años de historia. Allí se alza como testigo del legado Tallán y como guardián de una cultura que enorgullece a Piura y al Perú entero.

Caminar por sus calles es revivir la grandeza de nuestros antepasados, sentir el calor de su gente y admirar su templo ceremonial, un ícono, que es orgullo nacional.

Por ello las autoridades cataquenses celebraron la identidad de este centro poblado y apostaron por que se siga trabajando unidos por el desarrollo de este pueblo.

PUEDES VER:

DESFILE

Hubo misa, paseo de bandera, izamiento del pabellón nacional y la bandera de Narihualá. Posteriormente, se realizó el desfile cívico escolar, con la participación de las instituciones educativas de los niveles inicial, primaria y secundaria, acompañado de la banda de músicos del colegio Jacobo Cruz Villegas.-

Este acto fue presidido por el alcalde de Catacaos, Eddy Johnny Cruz, y en representación de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Oswaldo Purizaga.

Los cientos de pobladores de este lugar se contagiaron de alegría por la celebración de esta efemérides.

TAGS RELACIONADOS