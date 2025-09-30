El Ensamble Latino Shakespeare, en colaboración con el Auditorio Cultural Británico de Miraflores, anuncia el estreno de Hamlet & Ofelia: El último acto, una propuesta escénica que reimagina el clásico shakesperiano desde una mirada innovadora y profundamente poética.

La obra, escrita y dirigida por la dramaturga argentina Laura Silva, reconocida especialista en Shakespeare, cuenta con las actuaciones de Eduardo Pinillos como Hamlet y Abril Cárdenas como Ofelia.

En esta versión, el encuentro entre ambos personajes se desarrolla en un espacio liminal, un “entre-mundos” donde emergen tensiones no resueltas. A diferencia de la tradición, Ofelia se convierte en la figura central de la historia, confrontando a Hamlet, a la memoria, al poder y a la muerte. Con un lenguaje contemporáneo, la puesta en escena aborda temas universales como el amor, la violencia, la locura y las dinámicas de poder, ofreciendo al público actual una lectura fresca y provocadora.

La temporada se presentará del 9 de octubre al 2 de noviembre, con funciones de jueves a sábado a las 8:30 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. en el Auditorio Cultural Británico de Miraflores (Bellavista 531, Miraflores).

Las entradas ya están a la venta en Joinnus y en las redes sociales oficiales del Ensamble Latino Shakespeare (@ensamblelatinoshakespeare).

