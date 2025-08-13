El Instituto Riva-Agüero y la Casa O’Higgins inauguraron el 9 de agosto la muestra Economía Creativa. Diseños de Herbert Rodríguez 1979-2025, curada por Issela Ccoyllo y Jorge Villacorta, la cual estará abierta al público hasta el 28 de septiembre en las salas de la Casa O’Higgins (Jirón de la Unión 554, Cercado de Lima).

La exposición recorre 46 años de trayectoria de Herbert Rodríguez, figura clave del arte contemporáneo peruano, reconocido por integrar arte erudito y callejero, identidad cultural y diseño para uso cotidiano. Su propuesta visual destaca por iconografía cargada de simbolismo, colores intensos y un enfoque en la economía creativa como motor de innovación y cohesión social.

La curaduría exhibe trabajos en dibujo, collages, bordados, tapices, ensamblajes, estampados textiles y animaciones digitales, revelando un estilo que combina tradición, reciclaje y experimentación cultural. Inspirado en una reinterpretación del “primitivismo” occidental, Rodríguez transforma piezas únicas en objetos utilitarios e imaginativos.

Nacido en Lima en 1959, el artista estudió Pintura en la PUCP y fue miembro del histórico colectivo Huayco EPS. Su carrera incluye activismo urbano, participación en la escena subterránea y dirección artística del Centro Cultural El Averno. Representó al Perú en la 59° Bienal de Arte de Venecia y su obra integra colecciones como la del Centro Pompidou y el Museo Reina Sofía.

La entrada es libre y la muestra puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.