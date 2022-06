“Estoy encantado con la película, el resultado es estupendo, hay un elenco muy parejo, no hay vulgaridades, es una comedia fina con mucho nivel y muy buena dirección. Mi personaje, que está muy bien estructurado, es el de un hombre con experiencia que ayuda a cuatro muchachos a sentirse más seguros ante las chicas, todo en toque de comedia”, dice el actor.

Hay quienes piensan que una buena comedia no debe ser una propuesta inteligente y fina...

Están equivocados totalmente, el género tiene muchos ejemplos de propuestas que han alcanzado un buen nivel, no necesariamente tiene que ser un bodrio. Aunque puede resultar un poco más complicado, se puede divertir sin vulgaridades y sobre todo pensando en no faltar el respeto al público.

¿Su personaje cuestiona cómo se afrontan ahora las relaciones sentimentales?

El discurso de Giácomo es sencillo propio de una comedia de situaciones que busca divertir, nada más. No hay que buscarle mensajes que no pretende llevar, no quiere dar lecciones.

¿Trabajar rodeado de jóvenes fue gratificante?

Me ha dado mucho gusto trabajar con tantos jóvenes, al igual que he sentido que ellos han disfrutado mucho de mi trabajo, no nos hemos sentado a ver diferencias generacionales, hemos trabajado a gusto, hemos sido muy buenos compañeros. Todos coincidimos que queríamos un buen producto y lo hemos logrado.

60 años de carrera y este año cumple 80, ¿le da por hacer esos balances de lo vivido?

Estoy muy contento de todo lo que ha pasado en mi vida, muy satisfecho de todo lo que he hecho, feliz de tener la edad que tengo y espero continuar dando la lata por mucho tiempo. Trabajar me mantiene vital y yo seguiré dándole hasta que se apague la luz.

¿Y en algún momento de estas seis décadas de carrera pensó en tirar la toalla?

No, nunca pensé eso, a pesar de los momentos duros y difíciles que siempre hay en mi profesión, siempre habrá un punto de luz al fondo del túnel, siempre tuve esperanza que ni lo malo o lo bueno es eterno.

La decisión de ser actor nunca pasó por la duda.

Desde que dejé los estudios de Derecho por el teatro me sentí muy satisfecho, lo asumí con esperanza, responsabilidad y disciplina. Me siento muy reconfortado por hacer el trabajo que amo.

¿Ha sentido si es que algunos jóvenes actores quieren la fama y la popularidad antes que hacer un buen trabajo?

En este caso no he sentido esa sensación, no he tenido para nada esa percepción de los jóvenes con los que trabajé en la película, que han estado muy contentos de desarrollar la parte que les corresponde. La fama llegará como resultado de la eficiencia del trabajo que están haciendo, todos los actores quieren que su labor sea reconocida y eso será en la medida que destaquen por su talento y el trabajo que desarrollen con seriedad.

HERNÁN ROMERO

Actor. Aunque ingresó a la Universidad Católica para estudiar Derecho, la actuación lo conquista y funda junto a Ricardo Blume el Teatro de la Universidad Católica, compañía muy celebrada y que convocó a actores destacados.

