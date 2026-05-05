La plataforma de streaming Prime Video anunció el lanzamiento de “Modo Fan: Activado”, una iniciativa global orientada a fortalecer su vínculo con audiencias jóvenes a través de contenidos, experiencias y comunidades digitales.

El anuncio, realizado el 30 de abril de 2026, incluye un adelanto de los títulos juveniles más esperados que formarán parte de su programación durante este año.

Primer vistazo a los próximos estrenos juveniles

El avance oficial presenta producciones originales como Off Campus, Every Year After, Elle, Sterling Point, The Last Sunrise, The Love Hypothesis, The Devil’s Mouth, Maxton Hall Temporada 3, Marfil (Drawn Together), Culpa Tuya: Londres (Your Fault: London), Perfectos Mentirosos y Clashing Through the Snow.

Estos títulos forman parte de la estrategia de Amazon MGM Studios para posicionarse como un referente en historias juveniles y adaptaciones literarias.

Obsessed Fest: el evento central del fandom

Como eje principal de la iniciativa, Prime Video presentó el Obsessed Fest, un evento que se realizará el 27 de junio en nya Studios, en Los Ángeles.

El festival busca trasladar la experiencia digital del fandom a un entorno presencial, con actividades diseñadas para la interacción directa entre fans y creadores.

Entre sus espacios destacan:

Escenario principal con sesiones en vivo y adelantos exclusivos

Club de lectura con firmas de autores y talleres

Estudios de creación de contenido para fotos y videos

Proyecciones, merchandising y experiencias gastronómicas temáticas

Prime Book Club y el impulso de BookTok

La iniciativa también integra el programa Prime Book Club, una propuesta global que conecta adaptaciones literarias con su versión audiovisual.

Este proyecto busca amplificar la voz de autores y creadores, además de fortalecer comunidades como BookTok, que se ha consolidado como un motor clave en el descubrimiento de contenidos.

A través de recomendaciones, contenido detrás de cámaras y activaciones en redes sociales, Prime Video apuesta por extender la experiencia más allá de la pantalla.

Una estrategia centrada en la comunidad

Con “Modo Fan: Activado”, Prime Video busca construir un ecosistema que combine entretenimiento, cultura digital y participación activa del público.

La iniciativa apunta a consolidar la relación entre historias, creadores y audiencias, en un contexto donde el fandom juega un rol cada vez más relevante en la industria del entretenimiento.