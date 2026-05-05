Congresista exige al JNE acelerar la notificación de vacancia del alcalde de Arequipa

El congresista por Arequipa, Edwin Martínez Talavera solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) celeridad en la notificación de la resolución que declara la vacancia del alcalde provincial Víctor Hugo Rivera Chávez. La decisión fue adoptada en la audiencia del pasado 10 de abril, cuando el organismo electoral declaró fundada la apelación presentada por la ciudadana Claudia Orihuela, pero aún no ha sido formalmente comunicada.

En un oficio remitido el 4 de mayo al presidente del JNE, Roberto Burneo, Martínez advierte que la demora ha generado un escenario de “completo abandono y desgobierno total” en la Municipalidad Provincial de Arequipa. A su juicio, esta situación estaría afectando gravemente el funcionamiento institucional y, en particular, a la población local.

Sin embargo, la respuesta desde la comuna no se hizo esperar. A través de su oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, la municipalidad rechazó las afirmaciones del legislador. A través de un comunicado, señala que no existe tal desgobierno y que los cerca de 1,900 trabajadores continúan desempeñando sus funciones con normalidad, garantizando servicios como limpieza pública, atención de trámites, ejecución de obras y labores administrativas.

Municipalidad de Arequipa niega desgobierno por vacancia del alcalde

Desde el gobierno municipal también calificaron las declaraciones de Martínez como “falsas e injustas”, y subrayaron que el JNE es un organismo constitucionalmente autónomo cuyas decisiones deben ser respetadas y acatadas sin interferencias políticas.

Sin embargo, semanas atrás, el propio alcalde Rivera cuestionó la resolución del ente electoral. Lejos de acatar la decisión del JNE, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la decisión.

Según el oficio de Martínez, el retraso en la notificación vulnera el plazo razonable, el principio de publicidad, la gobernabilidad municipal, la tutela procesal efectiva, la situación de desgobiernos y perjuicio social.

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