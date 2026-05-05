La compra de aviones F-16 a Estados Unidos volvió a generar debate luego de que el presidente José María Balcázar señalara que el proceso habría sido realizado de manera direccionada. Según afirmó, durante el gobierno anterior y en coordinación con la Fuerza Aérea del Perú se habría dejado fuera de la evaluación a propuestas de Suecia y Francia para favorecer a la oferta estadounidense.

Tras estas declaraciones, el exmandatario José Jerí salió a responder por la adquisición de las cazas norteamericanas Al finalizar su participación en una sesión de la Comisión de Defensa del Congreso, el legislador de Somos Perúsostuvo que la información brindada por el actual jefe de Estado no se ajusta a lo expuesto durante la reunión parlamentaria.

“Justamente salimos de la Comisión de Defensa y ha quedado mucho más claro el escenario lo cual me permite afirmar que lo manifestado por el presidente es totalmente impreciso. Jamás hubo ninguna compra direccionada, a dedo o cualquier calificativo”, explicó a San Juan de Lurigancho TV.

Defiende proceso de adquisición

El exjefe de Estado indicó que durante la sesión también participaron ministros y representantes técnicos de la institución castrense. Según explicó, ellos detallaron cómo se desarrolló la evaluación de las propuestas presentadas por distintos países.

Bajo ese argumento, sostuvo que algunas ofertas no cumplieron con los requerimientos esperados por la Fuerza Aérea. Jerí reiteró que la exclusión de algunos postores respondió al resultado de la evaluación técnica y no a una decisión arbitraria.

“Creo que el presidente ha sido mal asesorado sobre el tema, pero a la luz de todas las participaciones de los ministros, de la parte técnica de la FAP ha quedado sumamente claro que todo ha sido conforme al procedimiento. Se han respetado todas las etapas que tal vez algunos de los postores no hayan podido satisfacer la expectativa de la FAP es muy distinto y el que pierde no va quedarse contento”, indicó.

Por otro lado, afirmó que la Contraloría General de la República participó en el proceso de adquisición. Según remarcó, esta entidad revisó el procedimiento y emitió una opinión favorable.

“La Contraloría también ha participado de este procedimiento y ha dado su visto favorable, entonces todo el procedimiento que viene de años anteriores porque es una compra programada, ha seguido todas las causas formales”, concluyó.