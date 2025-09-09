La Galería Martín Yépez abre sus puertas a la exposición colectiva “Historias de un Pincel”, una propuesta que reúne a 42 artistas nacionales e internacionales provenientes de Chile, Rusia y Argentina. Bajo la curaduría de Angélica del Rocío Flores, la muestra invita a recorrer distintos lenguajes del arte contemporáneo en pleno centro histórico de la capital peruana.

El proyecto se plantea como un espacio de diálogo entre tradición e innovación. En esta edición, destacan figuras consagradas como Reynaldo Bisetti, maestro surrealista con premios y reconocida trayectoria, y la presencia inédita de un legado familiar artístico: el recordado Luis Cossío Marino, la artista Teresa Luna Revoredo y su hijo Belmonte Cossío, quienes marcan un puente generacional en el arte peruano.

La muestra también explora propuestas innovadoras con técnicas no convencionales: Angie Yataco con arte en papel, Virginia Peña con obra mixta y piedras de mar, Zarella Esquivias y Kathia Villanueva en filigrana, Nataly Angeleri desde la restauración y el mundo animal y vegetal, y Maite Melgarejo con fotobordado textil.

Completan la lista de expositores nombres como Silvia Saco Vértiz, Adriana Correa, Guelsy Quincho, André Dubois, Nora Baldera, Vera Snegova, Ariana Zurita, Pilar Borbor, Sandra Garrido Lecca, Michael Espinoza, Noelia Haro, Laura Toto, Lucero Huasasquiche, Patricia Raffo y Marcela Chacón, entre otros.

La crítica especializada ya ha resaltado el carácter poético y contemporáneo de la propuesta. El curador Manuel Munive Maco señaló que las obras de Peña y los demás artistas invitan a repensar el patrimonio desde una mirada crítica, nostálgica y, en ocasiones, alucinatoria.

La exposición estará abierta al público desde el 6 hasta el 29 de septiembre en la Galería Martín Yépez (Av. Nicolás de Piérola 938, Plaza San Martín, Lima). El ingreso es libre.