El espectáculo “Ho Ho Ho Sinfónico”, uno de los conciertos navideños más esperados del año, volverá a presentarse el sábado 20 y domingo 21 de diciembre en el Teatro NOS, con funciones a las 4:00 p.m. y 8:00 p.m. Las entradas ya están disponibles a través de Joinnus.

La propuesta, producida por Studio Tres y Studio Concerts, reúne los grandes clásicos de Navidad interpretados por una orquesta sinfónica y una big band, combinando música en vivo, voces destacadas y una puesta en escena completamente renovada.

Dirección musical y escénica

El concierto estará bajo la dirección musical de Carlos Ramírez Núñez y la dirección escénica de Fito Valles, quienes han diseñado un espectáculo que busca conectar con la nostalgia, el encanto y el espíritu festivo de la temporada.

Según los organizadores, la intención es recrear la magia de las películas y series clásicas de Navidad, llevando al público a un viaje musical lleno de emoción y brillo.

Un repertorio lleno de clásicos y grandes voces

El repertorio incluye canciones emblemáticas interpretadas originalmente por artistas como Frank Sinatra, Dean Martin, Mariah Carey y otros referentes de la temporada. Entre los temas anunciados figuran:

“Jingle Bell Rock”

“It’s the Most Wonderful Time of the Year”

“Santa Tell Me”

“All I Want for Christmas is You”

“Last Christmas”

“White Christmas”

“Silent Night”

La producción promete arreglos musicales contemporáneos sin perder la esencia clásica que caracteriza a estas melodías navideñas.

Una experiencia familiar para iniciar la temporada

“Ho Ho Ho Sinfónico” se presenta como una experiencia para toda la familia, con luces, diseño escénico y performances que buscan envolver al público en un ambiente festivo desde el ingreso hasta el cierre del espectáculo.