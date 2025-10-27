La maestra y coreógrafa Teresa Palomino, referente de la cultura criolla y afroperuana, recibirá un homenaje en vida por sus más de seis décadas dedicadas al arte, la danza y la formación de generaciones de artistas.

El espectáculo, titulado “Teresa Palomino, Ella Tiene la Culpa”, se realizará el miércoles 29 de octubre a las 8:00 p.m. en el Teatro Municipal de Surco, con entradas disponibles en Teleticket.

Una vida dedicada a la danza y la identidad

Palomino ha sido una de las figuras más influyentes en la difusión del arte afroperuano y criollo. Desde Miraflores, fundó el colectivo PERÚ Unión Santa Cruz, un espacio que convirtió la danza folklórica en una escuela de disciplina, identidad y esperanza para cientos de jóvenes.

Años después, fue convocada por el recordado alcalde Alberto Andrade para dirigir el Ballet Folklórico de la Municipalidad de Lima Metropolitana. También fue impulsora del Festival de Arte Negro de Cañete, donde promovió nuevos talentos como Alejandra Ambuka, fortaleciendo el reconocimiento del arte afroperuano en el país.

La actriz y productora Ebelin Ortiz, quien conoce a Teresa desde la infancia, asumirá la dirección general del espectáculo.

“Conozco a Teresa desde niña y siempre admiré la pasión con la que defiende la cultura. Este espectáculo es ese homenaje en vida que merece todo artista”, expresó Ortiz, quien calificó el montaje como uno de los retos más significativos de su carrera.

Una gala llena de estrellas peruanas

El evento reunirá a destacados artistas nacionales como Bartola, Aldair Sánchez, Juan Barbieri, Silvia del Río, Mónica Dueñas y Franco Cabrera, junto con la participación especial de Ernesto Pimentel.

“Su legado es amplísimo y nos merecemos verla en todo su esplendor”, añadió Ortiz, subrayando el valor de celebrar a los grandes maestros del arte en vida.

Una noche para celebrar el arte peruano

“Teresa Palomino, Ella Tiene la Culpa” será una gala de música, danza y emoción, concebida como un acto de agradecimiento hacia una mujer que dedicó su vida a llevar el Perú en el corazón y compartirlo con el mundo.

📅 Fecha: Miércoles 29 de octubre de 2025

🕗 Hora: 8:00 p.m.

📍 Lugar: Teatro Municipal de Surco – Santiago de Surco, Lima

🎟️ Entradas: A la venta en Teleticket

Preguntas frecuentes

¿Quién es Teresa Palomino?

Maestra y coreógrafa referente de la cultura criolla y afroperuana en el Perú.

¿Cuándo será el homenaje?

El miércoles 29 de octubre de 2025 a las 8:00 p.m. en el Teatro Municipal de Surco.

¿Quién dirige el espectáculo?

La actriz y productora Ebelin Ortiz.

¿Qué artistas participan?

Bartola, Aldair Sánchez, Juan Barbieri, Silvia del Río, Mónica Dueñas, Franco Cabrera y Ernesto Pimentel.

¿Dónde se compran las entradas?

En Teleticket.