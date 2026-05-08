Tres psicólogas de profesión, profesoras de la UPAO, madres de familia y definidas investigadoras científicas: Zelmira Lozano Sánchez, Sandra Izquierdo Marín y Olenka Malpica Risco, claramente conscientes de la trascendencia de su profesión y función académica, acaban de plasmar en un nuevo y valioso libro sus inquietudes científicas sobre los trastornos del lenguaje, acerca de los cuales hay mucha ignorancia en los campos de la docencia, pero también en el ámbito familiar. Entonces adquiere singular valor e importancia el libro “Trastornos del habla”; es decir, del lenguaje oral en los niños, en el que las autoras exploran y proponen los mecanismos de evaluación, los medios de diagnóstico de los respectivos problemas en procura de la respectiva intervención y tratamiento.

LOS CAPÍTULOS

El contenido del importante libro se desarrolla a través de siete importantes capítulos, que son los siguientes:

Aproximación teórica, en el que se precisan los conceptos de Lenguaje, Lengua y Habla; desarrollo y evolución del habla; y clasificación general de los trastornos del habla.

Alteraciones de la articulación, especialmente la descripción de la dislalia, la disglosia y la disartria.

Trastornos de la voz: las causas que los originan y los trastornos específicos.

Trastornos de la fluidez del habla. En este capítulo la atención de las autoras se centra en el serio problema de la tartamudez (o disfemia), que genera graves repercusiones para la víctima en el medio social y educativo.

El siguiente capítulo trata de la evaluación de los trastornos del habla, con una clara y oportuna especificación de los medios y procesos de identificación y tratamiento, así como del rol que debe desempeñar el psicólogo a cargo del respectivo tratamiento, pero también la actitud y conducta de los padres y familiares.

El sexto capítulo es de importancia primordial, pues explica el tratamiento e intervención del habla no solo por los especialistas, sino también por el propio entorno familiar. Entonces las autoras proponen una acción inter relacionante y multidisciplinaria mediante la acción y colaboración de la psicología, la logopedia y la neurología.

El último capítulo explica el impacto y consecuencias que producen los trastornos del habla en el desarrollo personal, emocional y social de quienes padecen estas anomalías; especialmente las autoras repasan las consecuencias que pueden plasmarse en el trabajo, por lo que también adquiere especial importancia el tema de las estrategias y recomendaciones para mejorar la inclusión y participación no solo de quienes padecen estas anomalías, sino del propio entorno familiar.

LOS ORÍGENES DEL LENGUAJE EN LOS HABLANTES

Además de lo expuesto hasta aquí, hay algunas observaciones específicas que es bueno y muy importante tenerlas en cuenta: el lenguaje empieza a formarse no después del nacimiento, como la mayoría de la gente cree, sino desde los cuatro meses de concepción de un nuevo ser humano en el vientre materno, por lo que es de extraordinaria importancia esta etapa en la vida no solo del nuevo ser, sino de la madre. Es interesante conocer, por ejemplo, que la primera vocal que pronuncia el niño es la “a”; que la primera palabra se pronuncia alrededor del primer año de vida; asimismo, el lenguaje se considera ya formado alrededor de los cinco años y se consolida de manera permanente alrededor de los ocho años.

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LA CUESTIÓN DEL DOCTORADO Y LA INVESTIGACIÓN

Aparte de las apreciaciones expuestas hasta aquí, hay otras dimensiones y significados en el quehacer profesional y académico de las autoras del valioso libro. En efecto, las tres ostentan el máximo nivel académico, porque no solo son psicólogas, sino también han adquirido el grado académico de doctoras, pero no solo por la posición de un diploma, sino porque son conscientes de que ostentar el máximo grado académico no consiste solo en poseer un diploma, sino que es un compromiso con la investigación científica y desarrollo permanentes.

En otras palabras, esta nueva entrega bibliográfica deja el mensaje de que no se es doctor o doctora por la posesión de un diploma, sino por la entrega permanente a la investigación, a la exploración del conocimiento, al descubrimiento de brechas y opciones. Y como profesoras universitarias han adquirido el compromiso de la investigación científica en procura de la sabiduría que, estrictamente, nunca se la alcanza, pero que siempre se la busca. Y en esa búsqueda constante, el ser humano, el docto, el sabio, cada vez asciende más hacia la cima, de donde se contemplan los caminos recorridos y todas las cumbres.

DOCTORES QUE NO INVESTIGAN NI PUBLICAN

Esto es importante entenderlo, porque, si por un lado tenemos ahora en el Perú doctores a granel como nunca en la historia nacional, las autoras comprenden que poseer tal grado académico es la condición humana primordial de no haber llegado a la cima del conocimiento, sino de buscar siempre otra cumbre, rumbo al ideal; además, como profesoras universitarias comprenden que ejercer la docencia no es solo trasmitir el descubrimiento de otros autores, sino entregar el propio aporte personal.

En efecto, el libro “Trastornos del habla” nos permite reflexionar sobre la innumerable cantidad de doctores que nunca publican, así como de la mayoría de profesores universitarios que solo son doctores por la posesión de un diploma; nada más.

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EL MÉRITO DE SOFÍA, OLENKA Y ZELMIRA

Entonces, esta es la lección no declarada que nosotros encontramos como resultado de los múltiples valores que contiene “Trastornos del habla”, el valioso libro que se suma a la meritoria producción intelectual de Sofía Izquierdo Marín, Olenka Malpica Risco y Zelmira Beatriz entregan a la comunidad científica, académica y social.

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