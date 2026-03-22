El poemario “Astro de luz sinfónica” (2025), de la escritora Patricia Colchado, es una obra lírica profundamente íntima y elegíaca, cuyo núcleo temático es el duelo por la muerte de su padre, el reconocido narrador peruano Óscar Colchado Lucio. El libro está compuesto por catorce poemas que exploran la memoria, la ausencia y la trascendencia, convirtiendo la experiencia del dolor en una experiencia estética. Coplas que hizo don Jorge Manrique.

Duelo y homenaje

La autora transforma la pérdida del padre en un canto donde la memoria se convierte en espacio de diálogo entre la vida y la muerte. El padre aparece como presencia de luz, de astro o centro espiritual que continúa irradiando sentido en la vida de la hija . El poemario “Astro de luz sinfónica”, de Patricia Colchado, constituye una propuesta lírica que se inscribe dentro de la tradición elegíaca de la poesía contemporánea peruana. Es un certero homenaje a la memoria del narrador Óscar Colchado. Esta ofrenda articula poemas que transforman el duelo filial en una experiencia estética marcada por la intensidad emotiva, la musicalidad del lenguaje y una profunda dimensión simbólica. La voz poética se desplaza entre el dolor de la pérdida y la necesidad de reconstruir una presencia simbólica que permita mantener vivo el vínculo afectivo.

De esta manera, el texto propone una figura paterna en una dimensión casi cósmica, representada metafóricamente como un astro cuya luz sigue irradiando sentido incluso después de su desaparición física. Así se confiesa: “Me dan agua de azahar y corro desperada/ hacia ti. La ansiedad / ha entrado en mí como una sal furiosa/deformando mi superficie” (p. 13).

Lenguaje simbólico y musical

Uno de los rasgos más interesantes es la estructura musical. Los poemas funcionan como “movimientos” de una sinfonía. En ellos aparecen imágenes recurrentes como el agua, las flores, los jardines, la música, los astros y la luz. Estas imágenes crean un lenguaje sensorial que mezcla lo corporal, lo espiritual y lo cósmico, intentando reconciliar el dolor humano con una dimensión trascendente. Leamos: “Te imagino corriendo por campos llenos / de aguas luminosas, / observando extasiado la flora mística” (p.15). Uno de los rasgos más relevantes del poemario es la construcción simbólica del universo poético. Las imágenes recurrentes —la luz, los astros, el agua, las flores, los jardines y la música— configuran un sistema simbólico que articula el tránsito entre lo terrenal y lo trascendente. Estas imágenes no aparecen de manera ornamental, sino que funcionan como elementos estructurales que sostienen la arquitectura emocional del libro. El símbolo del “astro”, presente en el título, sugiere una presencia que guía y orienta, mientras que el adjetivo “sinfónica” remite a una organización musical del discurso poético, donde cada poema actúa como un movimiento dentro de una composición mayor.

PUEDE LEER: Gerson Ramírez y su fórmula para romper hechizos

Poesía de experiencia

El libro convierte la experiencia del duelo en una experiencia artística profundamente sensorial, donde el sufrimiento se transforma en materia poética. Esto lo acerca a una tradición de poesía donde la emoción no se describe simplemente, sino que se transfigura mediante imágenes intensas y simbólicas. La poesía de Patricia Colchado se caracteriza por un lenguaje lírico, en el cual predominan los versos libres, la cadencia pausada y una notable atención a la musicalidad interna del poema.

La autora construye imágenes delicadas y sugestivas que permiten transformar la experiencia personal del duelo en una vivencia universal. Este procedimiento revela una concepción de la poesía como espacio de transfiguración estética: el dolor no se expone de manera directa o confesional, sino que se eleva mediante el símbolo y la metáfora: “Sopla desde donde te encuentres, padre, despeja el cielo / y vuelve a ser el sol que siempre fuiste” (p.39).

En ese sentido, el poemario puede interpretarse como una forma de continuidad simbólica entre generaciones, donde la escritura se convierte en un puente entre la memoria personal y la herencia cultural. Simbólicamente es un puente literario entre generaciones, al dialogar con la figura del padre.

Opinión

Con el hermoso antecedente de “Coplas a la muerte de mi padre” que hizo don Jorge Manrique, “Astro de luz sinfónica” destaca por su densidad simbólica y musicalidad. Convierte el duelo personal en poesía universal. No es un libro de poesía social ni discursiva; es más bien una poesía de introspección, memoria y trascendencia, muestra coherencia temática y unidad expresiva.

Los poemas permanecen en línea emocional constante que evita la dispersión y refuerza la idea de una obra concebida como totalidad orgánica. El poemario de Patricia Colchado constituye una obra significativa dentro de la lírica peruana reciente, a través de un lenguaje simbólico y musical, la experiencia profundamente íntima —la pérdida del padre— la eleva con amor filial y trascendental. Es una elegía que confirma la capacidad de la poesía para transformar el dolor humano en belleza y significado. Concluye: “No tienes que dividirte más entre un continente y otro, / porque ahora habitas en cada uno de nosotros, / astro de luz armónica” (p. 45).