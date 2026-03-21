La publicación de CORDILLERA NEGRA (Pájaro de fuego, 2025), del reconocido escritor peruano Óscar Colchado Lucio, constituye un acontecimiento significativo dentro de la literatura peruana contemporánea. Esta obra reúne un conjunto de relatos que evidencian la solidez narrativa del autor ancashino y su profunda conexión con la tradición andina. El libro está conformado por los siguientes cuentos: Cordillera negra, El águila de Pachagoj, Dios montaña, Ese anciano fue dios, Esa vez de la mangada y De aquí no saldrás hasta tu muerte. Estos textos dialogan entre sí a partir de una sensibilidad común que enlaza mito, historia y memoria colectiva.

El cuento que da título al libro, “Cordillera negra”, fue galardonado con el prestigioso Premio Copé de Oro en 1983. En este relato, así como en los demás, se percibe una tensión constante entre lo real y lo mítico, entre la experiencia cotidiana y la dimensión espiritual que configura la cosmovisión de los pueblos andinos.

Lenguaje, mito y pasiones en Cordillera Negra

Por otro lado, CORDILLERA NEGRA constituye una muestra notable de la riqueza de la narrativa de Óscar Colchado. A través de sus relatos, el autor construye un universo literario en el que confluyen tradición, memoria y una profunda sensibilidad cultural.

Uno de los aspectos más significativos del libro es el trabajo con el lenguaje. Óscar Colchado despliega diversos registros lingüísticos que no solo caracterizan el habla particular de sus personajes andinos, sino que también revelan la presencia de voces narrativas polifónicas. Esta diversidad enunciativa enriquece el texto y otorga autenticidad a las historias: “¡Achachay!, me respondió, ¿qué pues no tienes miedo poray? Entonces, volví a proponerle que mejor a la salidita del camino de Cunca”.

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Asimismo, destacan los elementos mágicos y míticos que se integran de manera natural en la vida cotidiana de los personajes. Lejos de aparecer como recursos extraordinarios, estos elementos forman parte de la cosmovisión andina, donde lo sobrenatural convive con lo real sin generar ruptura; “yo vi con mis propios ojos cómo el demonio cargó con doña Santosa en la noche. Venía de la hacienda del Urcón arreando mis burros”.

Ahora bien, el autor logra evidenciar con gran fuerza las pasiones humanas y los sentimientos que conducen a desenlaces inesperados. El amor, el miedo, la culpa y la ambición se entrelazan, configurando finales que sorprenden y, al mismo tiempo, invitan a la reflexión sobre la condición humana.

Por ejemplo, en el cuento “Dios montaña” es la pasión —encubierta en el discurso amatorio— el sentimiento que mueve las pasiones de uno de los personajes y lo hace justificar un crimen. Este hecho, al final, tendrá un desenlace trágico, mágico e inesperado: “De verás, en el agüita clara del puquio estoy viéndome, Gumicho no más, había sido yo… Más bien acabo de oír que arriba en la puna a un hombre que nunca bajaba al pueblo, dizque lo han hallado muerto en su chocita”.

Una edición bilingüe necesaria

Uno de los aspectos más valiosos de esta nueva edición es su carácter bilingüe. Cada uno de los cuentos ha sido traducido al quechua por Washington Córdova, lo que no solo amplía el alcance del texto, sino que también reivindica una lengua originaria como vehículo legítimo de creación literaria. Esta decisión editorial no es menor: implica un reconocimiento de la diversidad lingüística del Perú y una apuesta por la preservación y difusión del quechua en el ámbito literario contemporáneo. La coexistencia de ambas lenguas en el libro permite, además, una lectura más rica y profunda, especialmente para quienes buscan acercarse al universo andino desde su propia matriz cultural.

Otro elemento fundamental de esta edición es el estudio preliminar a cargo de Maurio Mamani Macedo. Este texto introductorio ofrece claves interpretativas esenciales para comprender la narrativa de Óscar Colchado Lucio, abordando aspectos como su relación con la tradición oral, el uso del mito y la construcción de personajes que encarnan la memoria colectiva. Mamani no solo contextualiza la obra, sino que también invita al lector a reconocer la complejidad estética y simbólica de estos relatos.

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La trascendencia de Cordillera negra

Esta edición no solo recupera textos fundamentales de la narrativa peruana, sino que también revalora la trascendencia de Óscar Colchado Lucio como uno de los principales exponentes de la literatura peruana. Sus cuentos abordan temas como la identidad, el vínculo con la naturaleza, la presencia de lo sagrado en la vida cotidiana y la resistencia cultural de los pueblos ancestrales. El libro se erige como una obra imprescindible para comprender no solo la literatura peruana, sino también las múltiples formas en que el mundo andino sigue vivo en la palabra escrita.