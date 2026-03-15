Daniel Santos Gil Jáuregui (Celendín, Cajamarca, 1966) es abogado, docente y escritor radicado en Cajamarca. Además de su actividad jurídica, ha desarrollado una producción literaria que incluye poesía, narrativa y ensayos publicados en libros, plaquettes y revistas literarias. Entre algunas obras anteriores suyas se mencionan: “Como la rama oculta del arcoíris” (poesía, 2011), “El tiempo de tus huellas en la arena” (poesía, 2018).

Trayectoria

El libro de prosas “Umbral de errantes” (2025), de Daniel Santos Gil Jáuregui, se inscribe dentro de la narrativa breve contemporánea peruana como una obra que reflexiona sobre la condición humana desde la perspectiva del desplazamiento, la incertidumbre existencial y la búsqueda de sentido.

A través de un conjunto híbrido de relatos-crónicas-comentarios que exploran diversas experiencias vitales, el autor construye un universo narrativo en el que los personajes transitan por espacios simbólicos de frontera —tanto físicos como espirituales—, configurando así una literatura de tránsito y de interrogación sobre el destino humano.

“Umbral de errantes” representa una etapa más madura en su obra narrativa y, como bien indica el prologuista William Guillén Padilla, “ya es parte de la buena literatura norteña y una muestra de lo más selecto de la región Cajamarca” (p. 8).

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Temática

Desde el punto de vista temático, el libro se articula en torno a la idea del “umbral”, entendida como metáfora del límite entre distintos estados de la existencia: vida y muerte, memoria y olvido, pertenencia y desarraigo.

Los personajes que habitan estos relatos se presentan como figuras errantes, sujetos que se encuentran en permanente desplazamiento, ya sea geográfico, emocional o moral, como el abandono de los hijos cuando llega la ancianidad en “Malcat” (p. 41). Este rasgo dota a la obra de una dimensión filosófica que remite a la fragilidad de la identidad y a la experiencia contemporánea del desarraigo; como en los titulados “El tío dólar” (p. 38) y “Don Néstor Carnaval” (p. 57).

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Narrativa

En el plano narrativo, el autor privilegia una estructura breve y concentrada, característica propia del cuento moderno. Cada relato se construye a partir de situaciones aparentemente cotidianas que, progresivamente, revelan una tensión subyacente.

En la sección “Sabiduría de los arrieros” denota economía expresiva que permite el texto alcance una notable densidad simbólica, donde los silencios y las sugerencias desempeñan un papel fundamental en la construcción del sentido, como denota en el cuento “Despedida en la montaña” (p. 17). En este aspecto, la narrativa de Santos Gil Jáuregui se aproxima a una estética del cuento reflexivo, en la que el desenlace no necesariamente resuelve el conflicto, sino que abre nuevas interrogantes sobre la experiencia humana que se corrobora en “Los arrieros” (p. 47).

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Características

“Umbral de errantes” está compuesto por relatos o cuentos, mayormente. El título sugiere una literatura centrada en personajes en tránsito, desplazamiento o búsqueda, una temática frecuente en la narrativa cajamarquina que explora la memoria y las experiencias límite del individuo en versión de “El profeta de los versos” (p. 53).

Los escenarios —muchas veces vinculados al ámbito andino o a paisajes provincianos— funcionan como territorios simbólicos donde se manifiestan tensiones sociales. El espacio no es únicamente un marco descriptivo, sino un componente activo que condiciona el comportamiento de los personajes y contribuye a la atmósfera introspectiva de los relatos, así como “El peleador callejero” (p. 63). El lenguaje es sobrio y sugerente, privilegia la claridad narrativa.

En la crónica titulada “Esa otra fecha, el poema” ( p. 101) se detalla este uso estilístico que refuerza la verosimilitud de los escritos narrados. Asimismo, la prosa mantiene un tono reflexivo que aproxima algunos relatos a la dimensión ensayística, sin perder la tensión narrativa propia del género cuentístico. Léase los relatos de “Ríos interiores” (p. 101).

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Umbral

Desde una perspectiva crítica, “Umbral de errantes” puede interpretarse como una meditación literaria “literatura y derecho” (p. 104) sobre la condición del ser humano contemporáneo, marcado por la incertidumbre, el desplazamiento y la búsqueda de sentido. Los personajes, al situarse en espacios de transición, encarnan la experiencia del individuo que se enfrenta a la complejidad del mundo moderno y a la necesidad de redefinir su lugar dentro de él “Leitmotiv” (p. 110).

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Conclusiones

En síntesis, el libro de Daniel Santos Gil Jáuregui ofrece una narrativa de notable coherencia temática y estilística. Mediante relatos breves de intensa carga simbólica, el autor construye un universo literario donde la errancia se convierte en metáfora de la existencia humana.

“Umbral de errantes” se presenta así, como una obra que contribuye a una mirada introspectiva y filosófica en “Libertad remota” (p. 119) sobre el tránsito del individuo por los múltiples umbrales de la vida, como en las “Voluntades póstumas” (p. 126). Es un libro narrativo (prosas, crónicas, testimonio, comentarios y cuentos); es decir, es un “libro híbrido” que va ganando más autores y más lectores.