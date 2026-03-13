Hace poco, a comienzos de marzo, se echó de menos la celebración de un aniversario más de fundación de la ciudad de Trujillo; para remate, hubo ausencia total de las autoridades responsables, aunque sí fue un día feriado para la ciudad.

En realidad, hasta ahora no se ha resuelto el problema de la fecha exacta ni el verdadero nombre del fundador, pues no existe ningún documento escrito al respecto; por eso adquiere especial valor uno de los más importantes trabajos relacionados con el tema: el libro “La fundación de Trujillo”, de Raúl Porras Barrenechea (2023), prologado por Juan Carlos Chávez, de quien consignamos las partes primordiales de su estudio introductorio.

Debo aclarar que un ejemplar del mencionado libro me lo hizo llegar, en un gesto de espontánea y generosa amistad, el ingeniero José Murgia Zannier, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo; expresidente del Gobierno Regional de La Libertad; y, especialmente, la única o una de las pocas autoridades excepcionalmente cultas e ilustradas de la ciudad, de la región y del país.

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ALMAGRO Y PIZARRO: FUNDADOR MATERIAL Y AUTOR INTELECTUAL

Entonces, el editor de la valiosa obra, Juan Carlos Chávez, dice textualmente: “Si bien es cierto que Diego de Almagro es el fundador natural de Trujillo, sin duda, Francisco Pizarro es el autor intelectual de tan magna proeza. Fue este quien, impresionado en su segundo viaje a Perú (1527) por las riquezas del valle del Chimo, encargó a Almagro fundar la villa de Trujillo en 1534 y al año siguiente personalmente oficializó las principales instituciones de una ciudad, reservándose un solar propio, puesto que Pizarro se había adjudicado en la capitulación de Toledo 200 leguas desde Tenumpuela hasta Chincha y entonces, Almagro tendría que buscar fortuna en el sur. Por ello, con justicia se puede decir que la paternidad fundacional de Trujillo la tiene Francisco Pizarro, puesto que, si no hubiera sido por su iniciativa, nada de esto hubiera ocurrido, y además así lo constan las copias presentadas del primer cabildo y las crónicas.

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Ahora, si Almagro fundó la villa de Trujillo a finales de 1534, por orden de Pizarro, ¿por qué habría necesidad de hacer una segunda fundación, como sostuvo tajantemente Raúl Porras con su binomio poblar-fundar? La respuesta se puede deducir de la visión centralista de la historiografía limeña: Raúl Porras se ofuscó al negar la facultad de fundar ciudades al pobre Almagro para no admitir que Trujillo se antepuso a Lima en términos fundacionales, basándose en vocablos ambiguos y sin usar una praxis del contexto, puesto que no siempre se siguen los protocolos y las formalidades, sino que los actos de establecer poblaciones pueden obedecer a criterios estratégicos, según las circunstancias del momento.

Como se mencionó al principio, para la década de 1930 se superó el resentimiento hacia lo hispano y colonial y se lo integró a parte fundamental de la memoria histórica. Esto se ve reflejado claramente en el nombre de las calles de la ciudad de Trujillo. Por ejemplo: la calle Progreso se pasó a llamar Francisco Pizarro, la calle Salaverry se llamó Diego de Almagro y la calle Restauración se llamó Martín de Estete. Asimismo, la arquitectura de estilo neocolonial reemplazó a la neoclásica y las de influencia francesa”.

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EL APORTE DE JORGE ZEVALLOS

El valiosísimo aporte que estamos siguiendo también incluye las conclusiones y observaciones del historiador lambayecano Jorge Zevallos Quiñones (1914 – 1997), quien en sus estudios sobre el itinerario de los conquistadores dedujo que Diego de Almagro se encontraba realizando un estudio sobre las encomiendas de la costa norte para ser repartidas, por orden de Pizarro, y, cuando le llegó la noticia en Saña sobre la invasión de Pedro de Alvarado, avisó a su socio y luego se fue a Quito. Así sostiene que si está comprobado que todos se encontraban en Pachacámac, a finales de diciembre de 1534, y la distancia entre Piura y Lima es de 23 tambos, es de suponer que Almagro arribó al valle de Chimo a mediados de noviembre. Entonces debió fundar Trujillo en la última semana de noviembre (aproximadamente, el día 28) y arribar a Pachacámac a mediados de diciembre.

Sin embargo, el mes de diciembre, como antes se suponía, ni está del todo descartado, puesto que se sabe que la primera cofradía fundada en Trujillo fue advocada a Nuestra Señora de la Concepción, cuya fiesta es el 8 de diciembre. Si tenemos en cuenta que los españoles cuando fundaban ciudades solían invocar el nombre de algún santo —como en el caso de Lima, “Ciudad de los Reyes” por la fiesta de los Reyes Magos (6 de enero)—, es probable que su fundación haya sido también en la primera semana de diciembre. Por lo tanto, el intervalo de la fundación de Trujillo es de finales de noviembre a principios de diciembre de 1534.

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CONCLUSION

El editor y prologuista del libro que comentamos, Juan Carlos Chávez, concluye con estos términos:

“Ante la falta de pruebas inobjetables de la fecha fundacional de Trujillo, la municipalidad optó por celebrar su onomástico en la única data documentada que figura en la transcripción fragmentaria del Primer Libro de Cabildo: el 5 de marzo de 1535, fecha en que Pizarro legitimó el poder edil. En consecuencia, la fecha que celebramos los trujillanos no es el día de la fundación, sino el día del cabildo o municipalidad, que viene ser la consumación del acto fundacional”.