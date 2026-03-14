El libro CAPAZ, publicado por el colectivo literario Pasos lejanos, constituye una propuesta plural que reúne principalmente cuentos escritos por Willan Castillo Briceño, Yesela Cango Córdova, Miguel Antonio Paredes Cango, Betsy Portilla Paredes, Gemma Alonso López, Nancy Romero Jacobo, Guillermo Salvador Saldarriaga y Héctor Vílchez. Esta obra colectiva se configura como un espacio de convergencia de voces diversas que, desde distintos registros literarios, exploran experiencias humanas profundas y reflexionan sobre problemáticas sociales contemporáneas.

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Las distintas voces de CAPAZ

CAPAZ propone una mirada literaria que aborda de manera transversal el tema de la discapacidad física, pero lo hace desde una perspectiva que cuestiona los estereotipos tradicionales y resignifica esta condición humana.

A lo largo de sus relatos, la obra no se detiene en las limitaciones corporales que pueden atravesar algunos personajes, sino que pone énfasis en sus capacidades, en su fuerza interior y en las múltiples formas en que construyen su lugar en el mundo. De esta manera, la discapacidad deja de ser presentada como un signo de carencia para convertirse en un punto de partida desde el cual se revelan la dignidad, la autonomía y la resiliencia de quienes la experimentan.

Desde su concepción, CAPAZ se presenta como un libro que apuesta por la diversidad temática y estilística. El libro comienza con dos poemas que abordan las virtudes, fragilidades y contradicciones que atraviesan la existencia humana. A través de un lenguaje sensible y evocador, los autores de CAPAZ exploran emociones como la esperanza, la incertidumbre, la resiliencia y la memoria. En varios textos se percibe una mirada íntima que rescata experiencias cotidianas y las transforma en materia narrativa.

La propuesta estética y política

Por otro lado, los relatos que integran CAPAZ se orientan hacia una dimensión narrativa en la que se despliega una estética marcada por una fuerte conciencia social. En estos cuentos, los autores articulan historias que problematizan la realidad de diversos ciudadanos, particularmente en torno a la condición de discapacidad. Por ejemplo, en los cuentos “El doctor cuatro ojos” y “La voz perdida” se alude claramente a la falta de dos partes fundamentales del cuerpo humano; pero, a su vez, se resalta cómo los sujetos son capaces de trascender y ser piezas vitales en la vida de sus seres queridos. Lejos de presentar esta temática desde una perspectiva meramente asistencial o paternalista, los relatos proponen una mirada crítica que cuestiona las estructuras sociales, culturales y políticas que generan exclusión o invisibilización.

Un aspecto significativo de la obra es la manera en que la literatura se convierte en un medio para expresar una estética política. Los textos no solo narran experiencias individuales, sino que también abren un espacio de reflexión sobre la ciudadanía, la igualdad de oportunidades y la necesidad de construir sociedades más inclusivas: “Lo que de verdad lamento es tener que aguantar sus necedades y en especial su lástima (…) lo que no quiere alguien que vive con una discapacidad es lástima, sino lo que desea cualquiera: respeto” (El weón). En ese sentido, CAPAZ propone una lectura que va más allá del disfrute estético, pues interpela al lector y lo invita a cuestionar determinadas formas de mirar y comprender la diferencia.

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Voces propias, tramas distintas; mismo fin

Asimismo, el carácter colectivo del libro le otorga una riqueza particular. Cada autor aporta una voz propia, con estilos, ritmos y perspectivas distintas. Esta pluralidad contribuye a ampliar los horizontes temáticos del libro y a reforzar su intención de mostrar múltiples formas de experimentar y narrar la realidad. En este sentido, en el libro encontramos relatos tan diversos en tramas, pero con una misma convicción estética política. Mientras que el cuento “Blanquita, más que diferente, valiente” presenta la historia de una gatita que nace con una discapacidad en las piernas, lo cual no le impide ganarse el cariño de sus dueños; el cuento “El mundo perfecto para Billy” trabaja desde la ironía una lección para aquellos que se sienten superiores a los que no son como ellos.

En conjunto, CAPAZ se configura como una obra que articula sensibilidad estética y compromiso social. A través de sus cuentos, el colectivo Pasos lejanos propone una literatura que dialoga con las preocupaciones de nuestro tiempo y que invita a reconocer la complejidad de la experiencia humana. De este modo, el libro se convierte en un testimonio literario que, desde la palabra, busca visibilizar voces, cuestionar prejuicios y afirmar la capacidad transformadora de la literatura.