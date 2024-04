Edgar Allan Poe falleció hace 175 años, y su nombre aún continúa siendo un referente para escritores de diversos registros, procedencias y confesiones. A propósito de la reciente publicación de «XIII exhumaciones extraordinarias a Poe» (Maquinaciones, Lima, 2024), libro que, más que ser un tributo al escritor nacido en Boston (Estados Unidos) en 1809, pretende ser la prueba tangible de que su obra aún despierta interés por ser traducida, interpretada, transformada, reescrita, replanteada, intervenida, traicionada y plagiada. En tal sentido, algunos participantes de esta publicación, en el Día del Libro, leerán fragmentos de sus relatos basados en la obra de Poe y darán testimonio de sus procesos creativos.

Así, el martes 23 de abril de 2024, a las 6.30 p.m., en la Hemeroteca del Centro Cultural Ricardo Palma, tanto Gabriel Gargurevich, Kristina Ramos, Jorge Casilla y Mirza Mendoza como Juan Carlos Townsend, Erik Fernández, Yelinna Pulliti y José Donayre ofrecerán una particular performance que denotará la vigencia de Edgar Allan Poe en la producción literaria nacional.

Con la curaduría de José Donayre, director del sello Maquinaciones, «XIII exhumaciones extraordinarias a Poe» reúne catorce relatos de sendos participantes que traducen, intervienen o reinterpretan los cuentos «The Tell-Tale Heart» (1824), «MS. Found in a Bottle» (1833), «Morella» (1835), «Berenice» (1835), «Ligeia» (1838), «The Fall of the House of Usher» (1839), «The Pit and the Pendulum » (1842), «The Masque of the Red Death» (1842), «The Oval Portrait» (1842), «The Gold Bug» (1843), «The Black Cat» (1843), «The Facts in the Case of M. Valdemar» (1845) y «The Cask of Amontillado» (1846), así como el poema «The Raven» (1845).

Como plantea José Donayre en el prólogo, el libro no tiene más pretensión que enfatizar lo que este autor pensaba acerca del ejercicio literario, es decir, considerar que la escritura creativa no debe tener un propósito ulterior más allá de la propia creación estética porque el objetivo principal del escritor es crear belleza por medio del lenguaje, sin importar si la obra transmite un mensaje moral, político o de otra naturaleza.

En este nuevo título colectivo de Maquinaciones participan Jorge Casilla Lozano, Patricia Colchado, Miguel Cotrina, Erik Fernández Pozo, Alina Gadea, Gabriel Gargurevich Pazos, Mirza Mendoza, Valeria Montes Pastor, Yelinna Pulliti, Raúl Quiroz, Kristina Ramos, Andrea Rivera Carrillo, Juan Carlos Townsend y Mariangela Ugarelli.