Catorce fábulas escritas por el escritor griego Esopo, que han enriquecido la literatura universal, llegan a tus manos en un suplemento impreso en papel periódico listas para ser leídas por toda la familia

Esto gracias a tu diario Correo que te lo regala hoy domingo totalmente a colores y muy bien ilustrado, y lo recibirás gratis por la compra de tu matutino desde las primera horas.

Aquí podrán vivir las fantasías donde los protagonistas son los animales y personajes fantásticos, que nos han dejado valiosas lecciones y que al final nos dejarán una moraleja de manera muy comprensible, especialmente para los niños.

Por ello, pensando en los amables lectores, les traemos esta sorpresa en una edición única y especial todos los domingos sin costo adicional, diseñado exclusivamente para llevar alegría y entretenimiento y donde los adultos al leerlas volverán a recordar estas historias de antaño.

PUEDES VER: Lectura amena para nuestros lectores recibirán mañana gratis

NARRACIONES

Estas historias, que a menudo son compartidas entre generaciones, convierten la lectura en un momento de disfrute, a la vez que transmiten enseñanzas vitales y nos hacen comprender los valores que divulgan en ellas.

Las fábulas nos enseñan valores y lecciones de vida, con sus personajes animales y situaciones sencillas, permiten a los niños aprender sobre la honestidad, el esfuerzo, la solidaridad, la bondad y la empatía.

Debido a que son narraciones cortas y directas, son ideales para incentivar el hábito lector y ampliar el vocabulario, creando un ambiente de confianza, relajación y ayuda para identificar y gestionar emociones.

También las fábulas ayudan a los niños a reflexionar, mejorar el pensamiento crítico, distinguir entre lo bueno y lo malo, y a resolver conflictos entre los demás.