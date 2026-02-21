Mañana, las familias piuranas podrán tener en sus manos catorce bellas fábulas escritas por el historiador griego Esopo que Diario Correo Piura entrega gratis en un encarte a todo color y totalmente ilustrado.

El suplemento lo recibirán junto a la edición de tu matutino, sin costo adicional y lo puedes reclamar en tu quiosco favorito para que en familia puedan disfrutarlas en casa.

HISTORIETAS

Estas fábulas de Esopo vienen llenas de fantasía que les enseñarán valiosas lecciones y son protagonizadas por animales y otros personajes fantásticos, que al final de la historieta nos dejan una moraleja muy comprensible.

Cabe señalar que las fábulas son un conjunto de pequeñas historias que se le atribuyen al escritor y que tienen mucha trascendencia en la literatura universal, y que las hemos leído una vez, pero ahora podemos volver a leerlas y hacer más ameno el día y enseñarles a nuestros hijos.

BENEFICIOS

Cabe señalar que leer fábulas aporta beneficios fundamentales en el desarrollo infantil y el aprendizaje continúo, destacando la enseñanza de valores y lecciones morales y que los profesores también pueden ser receptores y hacerlas aplicativas en clases.

También, las fábulas de Esopo son herramientas breves y amenas que fomentan la comprensión lectora, estimulan la imaginación y creatividad, mejoran la atención y fortalecen el vínculo emocional entre padres e hijos.

A los pequeños les aumenta la curiosidad y conocimiento, les despierta la imaginación y alimenta la inspiración de los personajes y harán que surjan ideas y comentarios entre ellos y pongan en práctica los mensajes de las fábulas.